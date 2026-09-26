Una exposición de Fiat 600 anticipó un encuentro con 150 vehículos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Propietarios de Fiat 600 exhibieron sus autos y comenzaron a organizar una convocatoria prevista para marzo de 2027. Javier Díaz adelantó a Elonce que llegarían participantes de diferentes provincias, Chile y Uruguay.
Una exposición de Fiat 600 se desarrolló este sábado 26 de septiembre en la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, donde integrantes de la filial local del club nacional presentaron el encuentro que se realizará del 25 al 28 de marzo de 2027.
La actividad reunió a unos 15 vehículos de la capital entrerriana, cuyos propietarios aprovecharon la jornada para exhibirlos y avanzar con la organización del denominado Encuentro Litoraleño.
Javier Díaz, integrante de la agrupación, explicó a Elonce que la convocatoria prevista para el próximo año ya despertó el interés de unos 150 propietarios de diferentes puntos de Argentina y países limítrofes.
“Nos reunimos con los Fiat 600 para darle formalidad a un evento que se viene durante el fin de semana largo de Semana Santa en 2027. Serán cuatro días que vamos a vivir a pleno en la ciudad”, expresó.
Esperan vehículos de todo el país
La convocatoria reunirá a conductores y familias que llegarán con sus Fiat 600 desde distintas provincias. También se esperaba la participación de aficionados procedentes de Chile y Uruguay.
“Queremos llenar la ciudad de Fiat 600. Contamos ya con 150 invitados que levantaron la mano y dijeron que van a estar presentes”, destacó Díaz.
Según explicó, muchos de los vehículos realizarán extensos recorridos por ruta para participar de las actividades. Por ese motivo, la organización comenzó a trabajar con varios meses de anticipación.
“Vendrán ‘Fititos’ andando desde todo el país y también de países limítrofes. Queremos ser buenos anfitriones y recibirlos de la mejor manera para que se sientan como en su casa”, señaló.
Díaz remarcó que la ciudad ya había sido sede de una edición anterior y que los participantes solicitaron repetir la experiencia.
“Hace algunos años este evento pasó por Paraná y siempre estuvieron pidiendo que se repitiera. Esta vez le dimos la oportunidad y creemos que va a dar que hablar”, sostuvo.
Una filial con 13 años de trayectoria
La agrupación local forma parte del Club Fiat 600 Argentina, institución que durante 2026 celebró sus 25 años de existencia.
La filial de Paraná, en tanto, lleva 13 años de actividad y participa regularmente en exposiciones, encuentros nacionales y convocatorias de vehículos de distintas marcas.
“En todas las provincias hay una filial. Entre Ríos tiene agrupaciones en Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay”, detalló Díaz.
En la oportunidad, el representante valoró la presencia de entre 15 y 16 automóviles durante la exposición realizada en la Plaza Mujeres Entrerrianas. “Para nosotros es mucho poder estar todos juntos. Somos una de las agrupaciones que siempre lleva una importante cantidad de autos a los eventos multimarca”, afirmó.
Los integrantes de la filial también se preparaban para viajar a un encuentro nacional previsto en La Plata, donde promocionarían la convocatoria entrerriana de 2027. “Estamos preparando algunos autos para ir a La Plata porque tenemos que invitar a nuestros colegas y a los fanáticos que se van a reunir allí”, adelantó.
Vehículos cuidados y listos para viajar
Los automóviles exhibidos se encontraban en condiciones de circular y, en muchos casos, de realizar viajes de larga distancia.
Sus propietarios dedicaron tiempo a la restauración, el mantenimiento mecánico y la conservación de las características originales de cada unidad.
“Somos fanáticos, quizás un poco sobrepasados. Le ponemos todo. Los autos están en condiciones de salir a la calle y viajar; de hecho, nosotros lo hacemos”, manifestó Díaz.
El integrante de la agrupación explicó que el trabajo colectivo resultó fundamental para conservar los vehículos. Los propietarios intercambiaban conocimientos, compartían ideas y se ayudaban para conseguir repuestos.
“Eso es lo que tiene el grupo: nos vamos ayudando, compartimos ideas sobre cómo dejarlos mejor y nos prestamos repuestos. Esas cosas permiten que la agrupación siga creciendo”, agregó.
Actividades para toda la familia
El Encuentro Litoraleño tendrá como punto central el complejo educativo Escuela Hogar "Eva Perón", donde se desarrollarán actividades durante las cuatro jornadas previstas. Desde ese lugar, los participantes recorrerán distintos sectores de la ciudad y realizarán paradas en sitios representativos para tomar fotografías con sus vehículos. Entre los lugares mencionados se encontraban la Catedral Metropolitana, Puerto Sánchez y el monumento a Justo José de Urquiza.
“Vamos a andar por toda la ciudad y haremos paradas para que todos puedan llevarse una foto con lugares típicos. También tendremos un día de exposición estática en el monumento a Urquiza”, detalló.
Díaz sostuvo que la propuesta tendrá un carácter familiar, debido a que los propietarios suelen asistir acompañados por sus parejas e hijos. “El encuentro es muy familiar. En cada auto suele venir la familia, con los chicos, y todo gira alrededor de compartir y disfrutar del Fiat 600”, explicó.
Un automóvil que atravesó generaciones
El representante de la agrupación destacó el vínculo afectivo que muchas personas mantienen con el modelo, considerado uno de los vehículos más reconocidos de la industria automotriz argentina.
“Los chicos se enloquecen cuando los ven y también las personas grandes, porque ¿quién no tuvo un Fiat 600?”, expresó.
Díaz recordó que el vehículo permitió que numerosas familias pudieran acceder a su primer automóvil, debido a su valor y bajo costo de mantenimiento.
“El Fiat 600 marcó la historia. En una época en la que tener un auto era muy costoso, apareció como una opción económica y todo el mundo quería tenerlo”, relató.
El aficionado destacó que, varias décadas después de su fabricación, todavía existían numerosos ejemplares en circulación y en buenas condiciones de conservación.
“Fue un auto económico desde aquella época y todavía hoy sigue habiendo Fiat 600 circulando, muchos de ellos en las mejores condiciones”, valoró.
Finalmente, invitó a los propietarios interesados a comunicarse mediante las redes sociales de la agrupación o acercarse a las reuniones. “Aquel que tenga ganas de participar, que arranque su Fiat 600 y se acerque, porque acá lo esperamos”, concluyó Díaz.