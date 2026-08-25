Accidente fatal: una familia que regresaba de un velorio chocó con un camión cisterna

Una mujer de 48 años y sus dos hijos, de 28 y 23, murieron durante la madrugada del lunes en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en Santiago del Estero. Las víctimas regresaban a Buenos Aires después de participar del velorio de una familiar en Clodomira.

Mónica Graciela Gutiérrez viajaba como acompañante en un Chevrolet Classic azul conducido por su hijo mayor, Claudio Sebastián Gutiérrez. En el asiento trasero se encontraba Ángel Josué Gutiérrez, el menor de los hermanos.

El choque se produjo alrededor de las 2, a la altura del kilómetro 470. Por causas que todavía se investigan, el automóvil cambió de carril e impactó de frente contra un camión cisterna Volvo que circulaba en sentido contrario.

El transporte quedó envuelto en llamas

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo de carga, que transportaba gasoil, volcó sobre la ruta y comenzó a incendiarse. El automóvil de la familia quedó completamente destruido junto a la banquina.

Mónica y Claudio fallecieron en el lugar. Josué todavía presentaba signos vitales cuando llegaron los equipos de emergencia y el personal de la Subcomisaría de Malbrán.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Pinto, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones. El conductor del transporte, Miguel Montaño, de nacionalidad boliviana, sufrió heridas, fue hospitalizado y posteriormente recibió el alta médica.

Habían viajado para despedir a una tía

Mónica y sus hijos eran oriundos de Clodomira, ciudad ubicada en el departamento Banda, pero cuatro años atrás se habían mudado a la Ciudad de Buenos Aires. En Santiago del Estero permanecían sus familiares directos, entre ellos Gladys, madre de la mujer y pastora evangélica.

La muerte de una tía motivó el viaje desde Buenos Aires para acompañar a sus seres queridos durante el velorio. Después de permanecer algunos días en la localidad, emprendieron el regreso porque el lunes debían retomar sus actividades laborales.

La mujer y sus dos hijos que perdieron la vida.

Los cuerpos de Mónica, Claudio y Josué fueron despedidos este lunes en la iglesia evangélica Semillas de Fe, ubicada en el barrio Matadero de Clodomira.

Investigan cómo ocurrió el choque

El fiscal de Añatuya, Exequiel Bustamante, ordenó realizar las pericias correspondientes sobre los vehículos y el lugar del impacto. El objetivo será determinar por qué el Chevrolet Classic invadió el carril contrario.

Fuentes vinculadas con la causa confirmaron que el automóvil se cruzó de carril antes de chocar frontalmente con el transporte. Por el momento, no se informaron las razones que provocaron esa maniobra.

La investigación también deberá reconstruir la mecánica completa del accidente y analizar las condiciones de circulación existentes durante la madrugada en ese tramo de la Ruta Nacional 34.