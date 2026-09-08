Dos familias se enfrentaron y atacaron con piedras a los policías

Durante la noche del lunes, en inmediaciones de las calles Aromo y Martiniano Leguizamón, en el barrio Milagrosa Norte de La Paz, se produjo un conflicto entre dos familias que derivó en ataques con piedras y amenazas contra efectivos policiales. Tras la intervención de la Policía, seis personas mayores de edad fueron detenidas y cinco adolescentes fueron trasladados a una dependencia policial.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera, con colaboración de la Guardia Especial, y se desarrolló en inmediaciones de las calles Aromo y Martiniano Leguizamón. La causa quedó bajo investigación por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

De acuerdo con las actuaciones policiales, los inconvenientes habían comenzado alrededor de las 14 del lunes, cuando dos grupos familiares mantuvieron un enfrentamiento y posteriormente se denunciaron de manera cruzada por el lanzamiento de piedras.

Los incidentes continuaron durante la noche

Debido a que la situación no se había normalizado, efectivos policiales permanecieron apostados en las inmediaciones. En esas circunstancias, observaron que desde uno de los domicilios se arrojaban elementos contundentes contra otra vivienda ubicada en las cercanías.

Los uniformados dieron reiteradas indicaciones para que cesaran las agresiones, aunque, siempre según la información oficial, los involucrados hicieron caso omiso. La situación volvió a agravarse cerca de las 21:30, cuando dos hombres salieron de una vivienda y comenzaron nuevamente a arrojar piedras hacia la propiedad vecina.

Tras el ataque, ambos intentaron regresar al inmueble. Desde el interior de la casa, otras personas continuaron lanzando piedras y profiriendo insultos y amenazas contra los efectivos que participaban del operativo. En el domicilio también había menores de edad.

Seis detenidos

Ante la continuidad de los incidentes, la Policía ingresó al inmueble y concretó la aprehensión de seis personas mayores de edad. Se trató de una mujer de 42 años, dos hombres de 19, un hombre de 21, una mujer de 36 y otra de 22 años.

Los seis aprehendidos fueron trasladados y quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Además, cinco adolescentes de entre 15 y 17 años fueron trasladados a la dependencia correspondiente. Posteriormente, fueron entregados a sus progenitores o familiares responsables.