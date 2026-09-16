ARCA cambió la forma de pagar cuotas de planes de deuda: qué rige desde octubre

ARCA modificó el mecanismo para cancelar determinadas cuotas correspondientes a planes de facilidades de pago y estableció nuevas condiciones que comenzarán a regir desde el próximo 1 de octubre. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5896/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, cuando las cuotas alcanzaban o superaban los $100 millones, las normas establecían que debían cancelarse mediante transferencia electrónica de fondos. Ese mismo procedimiento podía utilizarse en situaciones excepcionales en las que no fuera posible realizar el débito directo desde una cuenta bancaria.

Con la nueva resolución, ARCA eliminó esas excepciones en diferentes regímenes y dispuso que las cuotas alcanzadas vuelvan a canalizarse mediante débito directo. El cambio responde, según el organismo, a adecuaciones realizadas por la red bancaria que permiten procesar estas operaciones.

Qué deberán hacer los contribuyentes desde octubre

La disposición alcanza a contribuyentes y responsables que tengan planes presentados mediante el servicio “Mis Facilidades” y registren cuotas iguales o superiores a $100 millones. Desde octubre deberán asegurarse de contar con una cuenta preparada para que el cobro se realice directamente mediante débito bancario.

Para que el procedimiento pueda concretarse, la CBU deberá estar correctamente declarada ante ARCA y seleccionada dentro de “Mis Facilidades” para el plan correspondiente. La resolución coloca en cabeza del contribuyente la responsabilidad de verificar esos datos antes del vencimiento.

El cambio no crea un nuevo plan de pagos ni modifica por sí mismo la cantidad de cuotas, sus montos o las tasas de financiación. La modificación está concentrada en el mecanismo utilizado para efectuar el cobro de determinadas obligaciones incluidas en los regímenes existentes.

Por qué ARCA decidió modificar el mecanismo

El sistema anterior contemplaba la transferencia electrónica porque existían limitaciones operativas para procesar mediante débito directo cuotas de montos elevados. Según los fundamentos de la resolución, esas dificultades fueron superadas tras cambios introducidos en los sistemas de las entidades financieras.

Por ese motivo, el organismo decidió eliminar las disposiciones especiales que desviaban esos pagos hacia transferencias y unificar el mecanismo con el utilizado habitualmente para las cuotas de los planes de facilidades.

La modificación alcanza a distintos esquemas normativos y no a un único plan. La Resolución 5896/2026 modifica disposiciones de las resoluciones generales 5279, 5321, 5525, 5828 y 5873, todas vinculadas con regímenes de facilidades de pago.

Desde cuándo entra en vigencia

La nueva modalidad comenzará a regir el 1 de octubre de 2026, fecha establecida expresamente en el artículo 7 de la resolución. Hasta entonces continuarán vigentes las condiciones actuales para las obligaciones alcanzadas.

En la práctica, quienes tengan cuotas comprendidas deberán revisar con anticipación que la CBU informada sea válida y figure seleccionada dentro del servicio “Mis Facilidades”, ya que el débito será el mecanismo previsto para efectuar la cancelación.

De esta manera, ARCA busca simplificar y homogeneizar el cobro dentro de varios planes de deuda existentes, aprovechando las nuevas capacidades operativas del sistema bancario sin introducir, en esta resolución, cambios sobre los montos adeudados ni sobre la estructura financiera de los planes.