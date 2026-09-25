Guillermo Moreno reunió a dirigentes y militantes en Paraná y presentó la propuesta de Principios y Valores

El economista Guillermo Moreno visitó este viernes la ciudad de Paraná, donde mantuvo reuniones con empresarios, participó de una charla en la universidad y encabezó un acto con dirigentes y militantes políticos para presentar las propuestas de Principios y Valores, el espacio que impulsa dentro del movimiento justicialista.

Durante su paso por la capital entrerriana, Moreno dialogó con Elonce y definió a Principios y Valores como una herramienta electoral del peronismo y sostuvo que el objetivo inmediato es consolidarlo como partido nacional.

“Es una de las herramientas electorales del movimiento nacional justicialista. Así como está el Partido Justicialista, el partido de Pichetto, el Movimiento Evita y el movimiento obrero, también está Principios y Valores. Es otra herramienta electoral que lo estamos por hacer partido nacional”, expresó.

“El peronismo en sus bases está muy unido”

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Moreno diferenció la militancia de las discusiones por el liderazgo y aseguró que aún hay tiempo para definir candidaturas.

“El peronismo en sus bases está todo muy junto. Los militantes y los adherentes están comprometidos. A nivel superestructural todavía no se ha definido el liderazgo ni el candidato, pero hay tiempo para eso”, afirmó.

También planteó que otras fuerzas políticas atraviesan debates similares de cara al escenario electoral en Entre Ríos y consideró que la estrategia deberá resolverse más adelante.

Reindustrialización y trabajo como eje del proyecto

Moreno sostuvo que la principal propuesta de su espacio es impulsar un proceso de reindustrialización para generar empleo y fortalecer la producción nacional. “Hay que reindustrializar la Argentina. Todo aquel que quiera trabajar tiene que tener trabajo y el mundo te lo permite”, señaló.

En ese marco, planteó la necesidad de administrar el comercio exterior y limitar el ingreso de manufacturas que compitan con la industria local.

“Hay que volver a la producción argentina. Cosas de China, sí; cosas de China si se producen en Argentina, no. Hay que administrar el comercio”, remarcó.

Además, indicó que un futuro programa económico debería mejorar los ingresos de trabajadores activos y jubilados, y reducir el costo de la energía para favorecer la rentabilidad de las empresas.

Una agenda con empresarios, universidad y militancia

El referente peronista describió la jornada que desarrolló en Paraná y explicó que comenzó con un encuentro con empresarios locales.

“Primero estuvimos con los empresarios. Fue un debate muy interesante. Están tan mal, tan endeudados, con poca venta, y nos preguntan hasta cuándo va a durar esta situación”, comentó.

Luego participó de una charla sobre política internacional en el ámbito universitario y cerró la visita con un acto junto a la militancia. “Tuvimos una charla básicamente de política internacional vinculada a la Argentina y después un acto donde conversamos con la militancia cómo encarar la próxima campaña”, explicó.

“Hay varios candidatos y nos pondremos de acuerdo”

Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial, Moreno evitó confirmar una postulación y sostuvo que la definición deberá surgir del conjunto del peronismo.

“Hay muchos compañeros que nos están impulsando, pero no es una desesperación. El peronismo tiene varios candidatos a presidente. A último momento nos pondremos de acuerdo y el que esté mejor será el candidato”, concluyó.

La visita formó parte de una recorrida nacional que el dirigente continuará realizando junto a referentes de Principios y Valores en distintas provincias.