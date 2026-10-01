El Hospital Pascual Palma recibió su primera ambulancia y un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital Geriátrico "Dr. Pascual Palma" recibió su primera ambulancia y un vehículo adaptado para trasladar personas con movilidad reducida. El ministro Daniel Blanzaco destacó ante Elonce la necesidad de adecuar el sistema sanitario al envejecimiento de la población.
El Hospital Geriátrico "Dr. Pascual Palma" de Paraná recibió su primera ambulancia y un vehículo adaptado para el traslado de personas con movilidad reducida, en el marco de una actividad desarrollada este 1º de octubre por el Día Internacional de las Personas Mayores. La entrega se realizó en el Centro Provincial de Convenciones y fue encabezada por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco.
El funcionario explicó a Elonce que la incorporación de los vehículos forma parte del proceso de ampliación de servicios que atravesó el establecimiento durante los últimos años. “El hospital que es pionero en muchas cosas y ha ido ganando complejidad progresivamente, sobre todo en 2020 con la pandemia, cuando se abrió la terapia intensiva”, señaló Blanzaco.
La primera ambulancia del Palma
El ministro destacó que el establecimiento no disponía hasta el momento de una ambulancia propia y confirmó la incorporación de una unidad de mediana complejidad. “Nunca tuvo una ambulancia, así que funcionalizamos una ambulancia de mediana complejidad que ahora vamos a estar haciendo entrega”, explicó.
A esa unidad se sumó un segundo vehículo destinado específicamente al traslado de pacientes, que fue acondicionado para facilitar el ingreso de personas que utilizaban sillas de ruedas. “Es un vehículo adaptado. Permite trasladar pacientes con movilidad normal, pero también un elevador para poder subir una silla de ruedas”, detalló el titular de la cartera sanitaria.
Blanzaco explicó que la adaptación requirió un proceso específico hasta disponer de la unidad. “Costó un poco porque a veces son cosas que hay que hacerlas a medida, pero finalmente conseguimos el vehículo”, agregó.
“La población está envejeciendo”
Al referirse a la atención de las personas mayores en el resto de Entre Ríos, Blanzaco señaló que el Pascual Palma funciona como establecimiento de referencia, pero mencionó que otros hospitales del territorio provincial también atendían a esa población.
En ese contexto, destacó la necesidad de adecuar el sistema sanitario a los cambios demográficos. “Hay una realidad demográfica: la población está envejeciendo. Es una realidad, no hay que verlo como un problema y tenemos que adaptarnos a eso”, sostuvo ante Elonce.
En esa línea, señaló que el objetivo era “poder aportar la mayor calidad posible de salud para esos pacientes” y aumentar la capacidad operativa de los establecimientos.
El hospital trabaja con pacientes de otras localidades
El director del Hospital Geriátrico "Dr. Pascual Palma", Esteban Sartore, explicó que la entrega coincidió con las terceras jornadas interdisciplinarias de la institución y destacó el proceso de transformación del perfil asistencial.
“Nuestra provincia es una de las más envejecidas y por tal motivo todo el personal de salud debe capacitarse en esta temática tan importante”, expresó.
Sartore también explicó que el establecimiento recibía pacientes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.
“Nuestro hospital está en el área programática número uno y recibimos pacientes y trabajamos en red. Por ejemplo, pacientes de La Paz, de Diamante y de Victoria”, detalló.
Un vehículo para pacientes con movilidad reducida
El director destacó que los nuevos vehículos se incorporaron a una estructura que ya contaba con terapia intensiva y diferentes servicios destinados a personas mayores. También mencionó el funcionamiento del hospital de día, que cumplía 35 años y estaba orientado a tareas de rehabilitación.
“Entendemos el deterioro que muchas veces se puede generar, típico de este tipo de internación en las personas mayores, y luego nos encontramos con el hospital de día, que trabaja la rehabilitación”, explicó.
En ese sentido, remarcó la utilidad del nuevo equipamiento: “Este vehículo adaptado nos sirve para trasladar estos pacientes que tienen una movilidad reducida y suma a nuestro servicio que brindamos día a día en el hospital”.
Trabajo conjunto con el Hospital Italiano
De las jornadas también participó Marcelo Schapira, médico del Hospital Italiano, quien destacó la posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto con los profesionales entrerrianos.
“Para mí es un placer estar nuevamente aquí en Paraná y poder participar de este evento. Tratar de trabajar en forma conjunta para nosotros es clave, donde todos vamos aprendiendo de todos”, sostuvo.
Además, señaló que el intercambio no se planteaba en un solo sentido. “No es que nosotros venimos aquí solamente con el hecho de dar, sino también de recibir”, manifestó.
Finalmente, Schapira consideró que el encuentro constituía “el puntapié inicial para trabajar de manera conjunta”.