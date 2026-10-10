Pasaporte argentino 2026: cuánto cuesta tramitarlo y cuáles son las diferencias entre el regular, exprés y al instante

El pasaporte argentino tiene tres modalidades de tramitación, con precios que van desde los $100.000 hasta los $330.000. Los plazos de entrega varían según la urgencia y pueden reducirse a unas pocas horas. Conocé los requisitos y dónde gestionarlo.
El pasaporte argentino 2026 cuenta con tres modalidades de tramitación que se diferencian por sus costos y tiempos de entrega. Según los valores informados, el trámite regular cuesta $100.000, la opción exprés asciende a $200.000 y el servicio al instante tiene un precio de $330.000.
El documento es indispensable para viajar a numerosos destinos internacionales, aunque existen países de América del Sur que permiten el ingreso de ciudadanos argentinos con el DNI vigente. Por ese motivo, antes de iniciar el trámite es importante verificar los requisitos migratorios del destino elegido.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ofrece alternativas para quienes pueden esperar la entrega habitual y para aquellos que necesitan obtener el documento con mayor rapidez. La diferencia de precio entre las modalidades responde principalmente al plazo de emisión y entrega.
Cuánto cuesta el pasaporte argentino en 2026
El pasaporte regular es la alternativa más económica. Para gestionarlo, se puede solicitar un turno en un Centro de Documentación RENAPER mediante la plataforma Mi Argentina o consultar las opciones disponibles en el Registro Civil correspondiente.
La atención presencial demanda aproximadamente 15 minutos. Una vez finalizado el procedimiento, el documento se envía al domicilio mediante correo, de acuerdo con los plazos habituales del organismo.
Pasaporte exprés y al instante: cuánto se paga por la urgencia
Quienes necesitan obtener el documento en menos tiempo pueden optar por el pasaporte exprés, cuyo valor es de $200.000. Esta modalidad contempla una entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite.
La alternativa más rápida es el pasaporte al instante, que cuesta $330.000 y permite recibir el documento entre dos y seis horas después de realizar la gestión.
Este servicio está disponible únicamente en puntos habilitados, entre ellos los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta. También se contempla la atención con turno en la sede de Buquebus.
En los aeropuertos habilitados, la modalidad al instante puede gestionarse sin turno previo, aunque los horarios de atención varían según cada establecimiento.
Cuánto más cuesta obtener el documento con urgencia
La diferencia económica entre las modalidades es considerable. Mientras que el trámite regular cuesta $100.000, el exprés exige pagar otros $100.000 y el servicio al instante representa un adicional de $230.000.
En términos porcentuales, el pasaporte exprés cuesta el doble que el regular. Por su parte, la modalidad al instante equivale a 3,3 veces el valor del procedimiento convencional.
Sin embargo, la vigencia del documento no cambia según la modalidad elegida. Los pasaportes emitidos para personas mayores de 18 años tienen una duración de diez años, mientras que los correspondientes a menores de edad cuentan con una validez de cinco años.
A qué países se puede viajar solamente con DNI
Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a determinados países de América del Sur presentando el DNI tarjeta vigente, sin necesidad de utilizar pasaporte.
Entre esos destinos se encuentran Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, siempre que se cumplan las condiciones migratorias correspondientes.
Para viajar a países fuera de ese grupo, generalmente se requiere pasaporte vigente. Además, algunos destinos solicitan visa, autorización electrónica de viaje u otros documentos específicos. También es fundamental verificar la vigencia mínima exigida por cada país, ya que algunos requieren que el pasaporte conserve varios meses de validez al momento del ingreso.
Cómo iniciar el trámite del pasaporte
Para solicitar el documento, los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial https://www.argentina.gob.ar/miargentina y gestionar un turno en un Centro de Documentación RENAPER.
Otra posibilidad es consultar directamente en el Registro Civil de la localidad para conocer los requisitos, las modalidades disponibles y los lugares habilitados.
El organismo también contempla documentos especiales para determinados extranjeros, personas refugiadas y apátridas, cuyos trámites tienen un costo informado de $100.000.