Retiro de medicamentos: eliminan los troqueles y avanza la validación digital

El retiro de medicamentos en farmacias tendrá un cambio significativo desde este sábado. Los pacientes podrán validar la entrega mediante credenciales digitales y ya no será necesario presentar troqueles físicos.
El retiro de medicamentos en farmacias de todo el país comenzará a realizarse bajo un nuevo sistema digital impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. La medida elimina el uso de los tradicionales troqueles físicos de los envases y establece mecanismos electrónicos para validar la entrega de los productos recetados.
La decisión fue oficializada mediante la resolución 638/2026 y busca fortalecer la trazabilidad de las recetas electrónicas, reducir trámites administrativos y mejorar los controles sobre la dispensa de medicamentos.
Hasta ahora, las farmacias debían recortar y conservar los troqueles de los envases como comprobante de entrega para auditorías y controles posteriores. Con la nueva normativa, ese procedimiento dejará de ser obligatorio y será reemplazado por herramientas digitales.
Cómo funcionará el nuevo sistema
La principal novedad será la incorporación de códigos de seguridad o credenciales electrónicas vinculadas directamente a las recetas digitales. Los pacientes deberán presentar estas claves mediante aplicaciones autorizadas al momento de retirar sus medicamentos.
De esta manera, la farmacia podrá verificar la identidad del afiliado y confirmar la entrega del producto de forma inmediata a través de plataformas informáticas integradas al sistema sanitario.
La regulación también contempla situaciones en las que el paciente no pueda concurrir personalmente al establecimiento. En esos casos, se permitirá que un tercero retire los medicamentos mediante una autorización digital emitida a través de los canales habilitados.
Más controles y menos trámites
Además de validar la identidad del beneficiario, las farmacias deberán registrar en sus sistemas el número de documento de la persona que efectivamente retire el medicamento. También estarán obligadas a conservar la información vinculada a la facturación de cada operación.
Estos datos podrán ser requeridos durante auditorías, inspecciones o investigaciones relacionadas con la cobertura de medicamentos por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el nuevo esquema permitirá optimizar los controles y disminuir posibles irregularidades asociadas al sistema manual. A partir de ahora, las auditorías se realizarán mediante documentación digital, eliminando buena parte de los procedimientos en papel.
Cuándo comenzará a aplicarse
La medida entrará en vigencia este sábado 6 de junio. Sin embargo, las farmacias tendrán un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas informáticos y completar el proceso de adaptación tecnológica requerido por la normativa, publicó La Nación.
Según destacó el Ministerio de Salud, la iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios sanitarios y facilitar la interoperabilidad entre los distintos actores que participan en el circuito de prescripción, validación y entrega de medicamentos.