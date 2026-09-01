Cuidador denunció un robo en Concordia y descubrieron que habría sido uno de los autores

REDACCIÓN ELONCE
Un cuidador denunció un robo en un predio de Concordia, pero las cámaras permitieron establecer que habría participado del hecho. La Policía recuperó todos los elementos sustraídos en viviendas de allegados.
Un cuidador denunció un robo en una vivienda de Concordia y luego quedó señalado como uno de los presuntos autores del hecho, tras una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. Los elementos denunciados como sustraídos fueron recuperados en distintos domicilios y quedaron secuestrados por disposición judicial.
El episodio comenzó a investigarse el lunes 31 de agosto, cuando personal de la Comisaría Quinta tomó conocimiento de un robo ocurrido en un inmueble situado sobre un camino de ripio, en inmediaciones de la ex Ruta Provincial Nº 14. Allí, los efectivos entrevistaron al cuidador, un hombre de 49 años, quien inicialmente, se presentó como damnificado.
Según manifestó ante los policías, se había retirado del lugar el domingo 30 de agosto, alrededor de las 12:30, y regresó cerca de la medianoche. Al volver, aseguró que encontró violentado el candado de acceso a su vivienda particular y advirtió la faltante de diversos elementos, indicaron fuentes policiales.
Las cámaras cambiaron el rumbo de la investigación
Horas después, alrededor de las 11 del lunes, la propietaria del predio llegó al lugar y constató que también habían ingresado a la vivienda principal. De acuerdo con lo denunciado, los autores habían forzado una ventana para acceder al inmueble y sustraer diferentes pertenencias.
Por cuestiones de jurisdicción, en las actuaciones también intervino personal de la Comisaría Novena, mientras que agentes de la División Policía Científica realizaron las pericias correspondientes, entre ellas el relevamiento del lugar y el levantamiento de rastros que pudieran resultar de interés para la causa.
Sin embargo, el avance de las tareas investigativas y, principalmente, el análisis de registros obtenidos de cámaras de seguridad modificaron la hipótesis inicial. Los investigadores establecieron que el cuidador, quien hasta ese momento figuraba como una de las víctimas, habría participado del ilícito junto a otra persona.
Recuperaron todos los elementos denunciados
Según la investigación policial, los bienes sustraídos habrían sido cargados en un flete y trasladados hacia domicilios de personas allegadas al sospechoso, presuntamente con el objetivo de mantenerlos bajo “resguardo”.
Con la colaboración de efectivos de la Comisaría Séptima, la Policía realizó distintas diligencias que permitieron localizar las pertenencias. Los elementos fueron entregados voluntariamente en viviendas ubicadas en calles Líbano y Córdoba, además de otro domicilio situado en Colonia Ayuí.
De esta manera, los investigadores consiguieron recuperar y secuestrar la totalidad de los objetos que habían sido denunciados como robados. La causa continuó bajo intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el episodio.
El fiscal José Arias dispuso formalmente el secuestro de todos los elementos recuperados y ordenó posteriormente su restitución a la propietaria del predio.