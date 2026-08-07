Fuerte repunte de la industria pesquera: la producción se triplicó en un año

La producción de la industria pesquera registró durante junio de 2026 un incremento del 232,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos mediante su relevamiento mensual de la actividad.

El Índice de Producción Industrial Pesquero también reflejó un crecimiento acumulado del 34,8% entre enero y junio frente al mismo período de 2025. De esta manera, el sector concluyó la primera mitad del año con un nivel de producción superior al registrado doce meses atrás.

Sin embargo, el organismo estadístico aclaró que la magnitud del aumento interanual estuvo influenciada por la baja base de comparación. Durante junio de 2025, un conflicto gremial afectó el funcionamiento del sector marítimo y redujo considerablemente la actividad.

La producción también creció frente a mayo

Más allá de la comparación interanual, la serie desestacionalizada mostró que la producción de la industria pesquera aumentó un 28,4% respecto de mayo. Este indicador elimina factores propios de cada época del año y permite observar con mayor precisión la evolución mensual.

En tanto, la medición denominada tendencia-ciclo presentó un avance más moderado, del 0,3% mensual. Esa serie procura mostrar la dirección general de la actividad, reduciendo el efecto de movimientos circunstanciales o fluctuaciones de corto plazo.

La diferencia entre ambos resultados indica que junio tuvo una recuperación mensual considerable, aunque la tendencia de fondo avanzó con menor intensidad. Por ese motivo, los datos deben analizarse en conjunto y no solamente a partir del crecimiento interanual del 232,6%.

Un sector con fuertes variaciones estacionales

El Indec advirtió que el índice correspondiente a la industria pesquera presenta un patrón estacional cambiante y una elevada irregularidad. La actividad puede variar de manera significativa por factores biológicos, climáticos, laborales y operativos.

Estas características pueden generar revisiones frecuentes en los resultados históricos de las series desestacionalizada y de tendencia-ciclo. Los valores publicados para períodos anteriores podrían modificarse cuando se incorporen nuevas observaciones.

El informe de junio mostró así una fuerte recuperación frente al mismo mes de 2025 y un crecimiento relevante respecto de mayo. No obstante, el conflicto gremial registrado un año atrás resulta determinante para interpretar correctamente la magnitud de la variación.