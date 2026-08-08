Lionel Messi llegó junto a su familia para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció durante la madrugada de este sábado tras atravesar una larga enfermedad. El capitán de la Selección argentina arribó a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos.

El vuelo procedente de Fort Lauderdale aterrizó a las 20.40 en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. El futbolista había partido desde Estados Unidos a las 11.19, hora de Miami, a bordo de un avión Gulfstream V.

El regreso del astro argentino se produjo horas después de conocerse el fallecimiento de su padre, quien se encontraba internado en la Clínica Centro. La familia se reunió en Rosario para atravesar este momento en un ámbito de estricta privacidad.

Messi viajó acompañado por Antonela y sus hijos

Tras el aterrizaje, estaba previsto que los trámites migratorios se realizaran directamente en la aeronave. Posteriormente, Messi y sus familiares se trasladarían por tierra hasta El Prado, lugar elegido para realizar la despedida de Jorge Messi.

El recorrido desde el aeropuerto hasta ese lugar demandaría aproximadamente 25 minutos. En un primer momento se había evaluado la posibilidad de efectuar el traslado en helicóptero, aunque finalmente esa alternativa quedó descartada.

Foto: RS Fotos.

La llegada del capitán argentino generó un importante movimiento tanto en las inmediaciones del aeropuerto como en el lugar donde se realizaría la despedida. Sin embargo, las medidas implementadas estuvieron orientadas principalmente a preservar la intimidad de la familia.

Un operativo para garantizar la privacidad

En los alrededores del aeropuerto se desplegó un operativo de seguridad para acompañar el traslado del futbolista y evitar inconvenientes. También se adoptaron medidas en las inmediaciones del sitio elegido por la familia para despedir a Jorge Messi.

Lionel Messi mantiene un fuerte vínculo con Rosario, donde nació y vivió durante su infancia antes de trasladarse a España para incorporarse a las divisiones juveniles del Barcelona. Su familia continuó siendo durante toda su carrera uno de sus principales vínculos con la ciudad santafesina.

Jorge Messi, además de ser su padre, tuvo un rol central a lo largo de la trayectoria profesional del capitán argentino y estuvo estrechamente vinculado con distintos aspectos de su carrera deportiva.

El regreso desde Estados Unidos

Al momento de recibir la noticia, Lionel Messi se encontraba en Estados Unidos, donde desarrolla su carrera profesional. Ante el fallecimiento de su padre, emprendió rápidamente el viaje hacia Argentina acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos.

La aeronave utilizada para el traslado partió desde el aeropuerto de Fort Lauderdale y arribó a territorio argentino durante la noche de este sábado. Desde allí, la familia continuaría el recorrido por tierra.

La despedida se desarrollará en un contexto reservado, mientras el entorno del futbolista procuró preservar la intimidad familiar tras el fallecimiento de Jorge Messi.