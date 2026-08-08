Trasladaron a Paraná al hombre que sufrió graves quemaduras al incendiarse su embarcación

El hombre de 78 años que sufrió graves quemaduras al incendiarse su embarcación en el río Gualeguaychú fue trasladado este sábado a Paraná para continuar su tratamiento en un establecimiento especializado. El paciente tiene afectado aproximadamente el 42% de su cuerpo, presenta compromiso de las vías respiratorias y requiere asistencia mecánica para respirar.

Antes de concretarse la derivación, el hombre había sido trasladado desde la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario hacia la clínica privada Pronto, en Gualeguaychú. Allí, los profesionales trabajaron para estabilizar su delicado cuadro clínico y posibilitar el viaje hacia la capital entrerriana.

Según informó R2820, el paciente también recibía medicación por vía intravenosa para sostener sus signos vitales. Debido a la gravedad y extensión de las lesiones, los médicos determinaron que requería atención especializada en quemaduras y, una vez alcanzadas las condiciones necesarias, se concretó su traslado.

Foto: P.E.R.

Cómo ocurrió el incendio de la embarcación

El grave episodio se produjo durante la noche del viernes en un embarcadero ubicado sobre el río Gualeguaychú, en inmediaciones de la playa Papaya. Allí se encontraba amarrada la embarcación de gran tamaño que posteriormente fue consumida por las llamas.

Según la información preliminar, el propietario se había acercado al lugar para revisar la embarcación luego de que días atrás se realizaran reparaciones. En esas circunstancias, al levantar la lona que cubría la nave, una llamarada lo alcanzó y provocó quemaduras en su cuerpo y su ropa.

Tras el incidente, el hombre recibió asistencia del servicio de emergencias prehospitalarias 107 y fue trasladado inmediatamente hacia la Guardia del Hospital Centenario. Durante ese primer traslado permaneció consciente y pudo dialogar con los efectivos policiales que intervinieron en el operativo.

Foto: R2820.

Quedó internado en Terapia Intensiva

Una vez que ingresó al establecimiento asistencial, los profesionales determinaron la gravedad de las quemaduras y resolvieron su internación en la Unidad de Terapia Intensiva. Posteriormente se confirmó que las lesiones alcanzaban alrededor del 42% de su cuerpo.

A la extensión de las quemaduras se agregó el compromiso de las vías respiratorias, una situación que obligó a implementar respiración mecánica. Ante este cuadro, comenzó a evaluarse la posibilidad de derivarlo a un centro con atención especializada.

Finalmente, luego de lograr estabilizarlo, se concretó este sábado el traslado hacia Paraná, donde continuará bajo estricta atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.