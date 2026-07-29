Cementerio de mascotas apeló la clausura y asegura que funciona desde hace 18 años

Luego de que la Municipalidad de Aldea María Luisa informara la clausura del cementerio de mascotas "El Cielo" por carecer de habilitación comercial, los responsables del establecimiento emitieron un comunicado en el que rechazaron la medida, anunciaron que la apelaron administrativamente y sostuvieron que la decisión es "arbitraria e ilegítima".

A través de un comunicado enviado a Elonce, indicaron que la resolución municipal fue recurrida y que solicitaron la suspensión de sus efectos, al considerar que vulnera derechos adquiridos tras casi dos décadas de funcionamiento.

Desde El Cielo afirmaron que la actividad fue reconocida por el Municipio desde el 19 de septiembre de 2008 y que durante 18 años funcionó con conocimiento de las autoridades locales.

Según detallaron, entre 2025 y 2026 presentaron toda la documentación requerida para regularizar la situación del emprendimiento y señalaron que el 21 de julio de 2025 la Municipalidad dejó sin efecto una clausura preventiva.

Además, sostuvieron que durante 2026 cumplieron con nuevas exigencias técnicas impuestas por el Municipio. Sin embargo, indicaron que posteriormente se dictó una resolución, basada en la Ordenanza Nº 117/2026, que mantuvo la clausura y ordenó la relocalización del predio.

Niegan impactos ambientales

En el documento, los responsables del cementerio aseguraron que no existen antecedentes de contaminación, olores, afectación de napas ni denuncias sanitarias vinculadas con el funcionamiento del establecimiento.

También remarcaron que "la propia administración reconoció el funcionamiento durante años y luego cambió su criterio", argumento que forma parte del recurso administrativo presentado.

"Un espacio de memoria para las familias"

El comunicado también hace hincapié en el rol social que cumple el cementerio de mascotas, al señalar que representa un lugar donde numerosas familias preservan el recuerdo de sus animales de compañía.

"El Cielo constituye un espacio donde cientos de familias preservan la memoria de sus animales de compañía. La decisión administrativa impacta directamente sobre ese duelo y esa memoria afectiva", expresaron.

Finalmente, informaron que continuarán ejerciendo "todas las acciones legales necesarias" para revertir la medida y adelantaron que convocarán a las familias que poseen mascotas sepultadas en el predio para informarles sobre el estado del procedimiento administrativo y los pasos a seguir.

La postura del Municipio

La Municipalidad de Aldea María Luisa había informado que el cementerio de mascotas, ubicado sobre calle La Lechuza Nº 226, en la zona de Mojón de Oro, acceso a Sauce Pinto, no contaba con habilitación comercial para desarrollar la actividad y que, por ese motivo, el establecimiento permanece clausurado hasta tanto regularice su situación conforme a la normativa vigente.

La ordenanza Nº117/2026 by elonceweb