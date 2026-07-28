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Sociedad Se produce en la triple frontera

Impresionante video: la creciente del río Iguazú y el contraste de colores con el río Paraná

La creciente del río Iguazú captó la atención por el contraste de colores con el río Paraná. Un video registró el impactante encuentro de ambas corrientes por el aumento de caudal que superó ampliamente los valores habituales.

28 de Julio de 2026
Impactante. El contraste entre el río Iguazú y el Paraná.
Impactante. El contraste entre el río Iguazú y el Paraná. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

La creciente del río Iguazú captó la atención por el contraste de colores con el río Paraná. Un video registró el impactante encuentro de ambas corrientes por el aumento de caudal que superó ampliamente los valores habituales.

El contraste de colores entre el río Iguazú y el río Paraná quedó registrado en un impactante video grabado en Puerto Iguazú, Misiones, donde el encuentro de ambos cursos de agua genera una de las postales naturales más llamativas de la Triple Frontera.

El fenómeno puede observarse desde el Hito Tres Fronteras, punto donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Allí, las aguas rojizas del río Iguazú, cargadas de tierra y sedimentos, se mezclan con el característico tono verde cristalino del río Paraná, aunque cada una mantiene su color durante varios metros.

 

La creciente intensificó el fenómeno

 

Las imágenes fueron registradas el sábado, cuando el río Iguazú atravesaba una importante creciente y alcanzaba un caudal cercano a los 8.000 metros cúbicos por segundo, muy por encima de su promedio habitual, estimado en 1.500 metros cúbicos por segundo.

El encuentro de ambos ríos se produce frente a las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Presidente Franco/Ciudad del Este (Paraguay), conformando uno de los paisajes más representativos de la región y un atractivo que suele captar la atención de visitantes y fotógrafos.

Temas:

río Paraná río Iguazú creciente
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