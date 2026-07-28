Impresionante video: la creciente del río Iguazú y el contraste de colores con el río Paraná

El contraste de colores entre el río Iguazú y el río Paraná quedó registrado en un impactante video grabado en Puerto Iguazú, Misiones, donde el encuentro de ambos cursos de agua genera una de las postales naturales más llamativas de la Triple Frontera.

El fenómeno puede observarse desde el Hito Tres Fronteras, punto donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Allí, las aguas rojizas del río Iguazú, cargadas de tierra y sedimentos, se mezclan con el característico tono verde cristalino del río Paraná, aunque cada una mantiene su color durante varios metros.

La creciente intensificó el fenómeno

Las imágenes fueron registradas el sábado, cuando el río Iguazú atravesaba una importante creciente y alcanzaba un caudal cercano a los 8.000 metros cúbicos por segundo, muy por encima de su promedio habitual, estimado en 1.500 metros cúbicos por segundo.

El encuentro de ambos ríos se produce frente a las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Presidente Franco/Ciudad del Este (Paraguay), conformando uno de los paisajes más representativos de la región y un atractivo que suele captar la atención de visitantes y fotógrafos.