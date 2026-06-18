Alerta amarilla para gran parte de Entre Ríos: qué zonas recibirán hasta 70 mm de lluvia y granizo

El SMN mantiene el alerta amarilla para 10 departamentos de Entre Ríos. El fenómeno está asociado al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálida y húmeda, capaces de generar precipitaciones abundantes.
Las condiciones meteorológicas presentan un nuevo episodio de inestabilidad durante este jueves, con el desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectan especialmente a provincias del NEA y sectores del norte de la región central.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para la tarde y noche de este jueves una alerta de nivel amarillo por tormentas para amplias zonas de Corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero.
El fenómeno está asociado al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálida y húmeda, capaces de generar precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.
Las provincias bajo alerta por tormentas fuertes
En la provincia de Entre Ríos, el alerta abarca los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En estas regiones se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las tormentas estarán acompañadas principalmente por lluvias intensas, caída ocasional de granizo y ráfagas fuertes. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 mm y 70 mm, aunque en forma puntual podrían registrarse montos superiores.
Las mayores intensidades se concentrarán durante la jornada del jueves, especialmente sobre Corrientes, el este de Chaco y sectores del norte santafesino, donde la disponibilidad de humedad será muy elevada para esta época del año.
Mejora rápida y desplazamiento hacia el noreste
A medida que avance el sistema frontal, las tormentas tenderán a desplazarse progresivamente hacia el noreste del país, permitiendo una mejora relativamente rápida de las condiciones meteorológicas sobre las provincias afectadas.
Durante el viernes, los fenómenos más significativos quedarán restringidos al norte de Corrientes, Misiones y el extremo este de Formosa. En estas áreas todavía podrán registrarse lluvias y tormentas, aunque con tendencia a perder intensidad con el correr de las horas.
Pronóstico para Paraná
El pronóstico para Paraná elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable para este jueves, con lluvias y tormentas durante gran parte del día, seguidas por un progresivo descenso de las temperaturas que dará paso a condiciones más estables y típicamente invernales durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
De acuerdo con los datos oficiales, este jueves la temperatura oscilará entre los 9 y los 14 grados. Por la mañana la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento. Las chances de tormentas aumentarán durante la tarde, con valores de entre el 70 y el 100 por ciento, condición que se mantendría también durante la noche.
El cambio de tiempo estará acompañado por una rotación del viento y el ingreso de aire más frío, situación que comenzará a sentirse desde la madrugada del viernes.
Mejoras y ambiente más fresco
Para el viernes se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. Solo durante la mañana persistirá una baja probabilidad de precipitaciones, mientras que para la tarde y la noche se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
El sábado continuará el descenso térmico, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y no se pronostican precipitaciones.
Las condiciones estables se mantendrán también durante el domingo, cuando los registros térmicos oscilarán entre los 12 y los 17 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias.
Llegan las mañanas más frías
El comienzo de la próxima semana mostrará un ambiente más frío. Para el lunes, el SMN prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 15, con cielo parcialmente nublado y escasas posibilidades de precipitaciones durante la madrugada.
El martes las temperaturas seguirán bajas, con valores entre los 5 y los 14 grados, mientras que el miércoles se perfila como la mañana más fría del período analizado, con una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 13.
De esta manera, tras el paso de las tormentas previstas para este jueves, Paraná ingresará en un período de tiempo estable y seco, aunque con temperaturas cada vez más bajas que reforzarán las características típicas del invierno en la región.