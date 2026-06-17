Indemnización duplicada: condenaron a una pareja por quedarse con más de $107 millones depositados por error

Una indemnización duplicada por un error administrativo derivó en una causa judicial que terminó con la condena de un extrabajador minero y su esposa. La pareja recibió dos veces el mismo pago y se negó a devolver el dinero.
El caso de la indemnización duplicada que recibió un extrabajador de la mina Veladero terminó con una condena penal para él y su esposa. La Justicia de San Juan sentenció a Danny Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz a tres años de prisión condicional por defraudación, luego de que ambos admitieran haber retenido más de $107 millones que habían sido depositados por error por la empresa minera.
La investigación determinó que el dinero correspondía a un pago indemnizatorio por la desvinculación laboral de Sarmiento, quien había trabajado durante 15 años para Andina del Sol, operadora del yacimiento Veladero. Sin embargo, un error administrativo provocó que la transferencia se realizara dos veces.
El primer depósito fue efectuado correctamente como parte del acuerdo de indemnización. Dos días después, una falla en los sistemas de la empresa generó una segunda acreditación por exactamente $107.019.000, una suma que nunca debió haber llegado a la cuenta del ex empleado.
La maniobra para evitar la devolución
De acuerdo con la causa judicial, Sarmiento no informó a la empresa sobre el error y comenzó a utilizar los fondos de inmediato. Parte del dinero fue transferido a la cuenta bancaria de su esposa, una acción que para la fiscalía constituyó una maniobra destinada a dificultar la recuperación de los fondos.
Cuando el área de Recursos Humanos detectó la equivocación y se comunicó con el exempleado para solicitar el reintegro, la respuesta fue evasiva. Según consta en la investigación, aseguró que el dinero “no aparecía en su homebanking” y prometió devolverlo una vez que llegara a su domicilio.
Sin embargo, el reintegro nunca se concretó. La fiscalía sostuvo que el hombre utilizó ese tiempo para transferir parte de los fondos a terceros y principalmente a la cuenta de su esposa. “El imputado jamás tuvo la intención de reintegrar el dinero. La prueba palmaria de su dolo fue el desvío inmediato hacia la cuenta de su esposa”, argumentó el fiscal Guillermo Heredia durante el proceso judicial.
Juicio abreviado y condena
Frente a la contundencia de las pruebas reunidas por la investigación, la pareja aceptó someterse a un juicio abreviado. Mediante este mecanismo reconocieron su responsabilidad penal y evitaron la realización de un juicio oral.
El tribunal los encontró culpables del delito de defraudación por engaño, figura penal que sanciona a quienes obtienen un beneficio económico indebido aprovechando un error ajeno o mediante maniobras fraudulentas, publicó Iprofesional.
La sentencia estableció una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Esto implica que no deberán cumplir la condena en una unidad penitenciaria siempre que respeten las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, no abandonar el país sin autorización y no cometer nuevos delitos.
Embargo millonario y reclamo por la devolución
A pesar de la condena, la disputa económica aún no está resuelta. La Justicia ordenó un embargo por $140 millones sobre bienes de la pareja con el objetivo de garantizar la eventual recuperación del dinero y cubrir los intereses generados desde que ocurrió el hecho.
La medida alcanza una vivienda, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a Sarmiento y Muñoz. El monto supera ampliamente los $107 millones originales debido a los intereses acumulados desde fines de 2024.
Ahora, la empresa Andina del Sol deberá avanzar por la vía civil para intentar recuperar los fondos. Mientras tanto, el caso se convirtió en un ejemplo de las consecuencias legales que puede tener la apropiación de dinero recibido por error, incluso cuando la transferencia proviene de un fallo administrativo de quien realiza el pago.