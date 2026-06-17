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Por primera vez instalaron un semáforo con inteligencia artificial en una ciudad argentina

Una ciudad argentina puso en funcionamiento su primer semáforo inteligente equipado con inteligencia artificial (IA) con el objetivo de optimizar la circulación vehicular mediante el análisis permanente del tránsito.

17 de Junio de 2026
El semáforo es una prueba piloto pero ya está funcionando
El semáforo es una prueba piloto pero ya está funcionando

Una ciudad argentina puso en funcionamiento su primer semáforo inteligente equipado con inteligencia artificial (IA) con el objetivo de optimizar la circulación vehicular mediante el análisis permanente del tránsito.

Una ciudad argentina puso en funcionamiento su primer semáforo inteligente equipado con inteligencia artificial (IA) con el objetivo de optimizar la circulación vehicular mediante el análisis permanente del tránsito.

 

Se trata de un dispositivo piloto que fue instalado en la ciudad de Bahía Blanca, en la esquina de Corrientes y Lavalle.

 

Cómo funciona el semáforo con IA

 

Según pudo saber Noticias Argentinas, el semáforo tiene una cámara integrada que monitorea en tiempo real el flujo de vehículos que circulan por ambas arterias.

 

Las autoridades locales explicaron que el sistema tiene la capacidad de modificar automáticamente los tiempos de las señales lumínicas, según la demanda de tránsito registrada en cada momento.

 

 

Por ejemplo, cuando detecta más de siete vehículos detenidos en una de las calles, habilita la luz verde para reducir los tiempos de espera.

 

Además, incorpora una luz azul que reemplaza a la tradicional luz amarilla utilizada en la transición entre las señales verde y roja.

 

La instalación del semáforo con IA forma parte de una prueba piloto que busca evaluar el desempeño de esta tecnología en el tránsito urbano, tras lo cual se espera determinar la viabilidad de extender el sistema a otros puntos de la ciudad.

Temas:

IA semáforo
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