Loterías intimaron a Mercado Pago por su prode del mundial

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales intimó a Mercado Pago por "Fixture 2026", al considerar que podría implicar apuestas sin autorización. La empresa rechazó esa interpretación.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) cuestionó el funcionamiento de "Fixture 2026", el prode lanzado por Mercado Pago en el marco del Mundial 2026, y advirtió que podría encuadrarse en la figura penal de explotación de juegos de azar sin autorización. La entidad intimó a la empresa y planteó reparos sobre el encuadre legal de la iniciativa.
La controversia se produjo en un contexto marcado por el avance de proyectos legislativos para combatir las apuestas ilegales y prevenir la ludopatía, así como por las advertencias de distintos sectores sobre la promoción de plataformas de juego sin licencia oficial.
Según trascendió, tras la difusión de los cuestionamientos hubo negociaciones entre las partes y Mercado Pago se comprometió a realizar algunas modificaciones en la herramienta, que había sido lanzada a comienzos de junio en Argentina, Brasil, México y Uruguay.
El planteo de las loterías estatales
En la nota enviada a la compañía, ALEA sostuvo que la iniciativa "presenta características que podrían ser encuadradas como captación de apuestas sin autorización, en los términos del artículo 301 bis del Código Penal, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva".
La entidad, que reúne a los organismos estatales encargados de regular, administrar y controlar la actividad lúdica en distintas jurisdicciones del país, consideró que el funcionamiento de la propuesta podría asimilarse al de un juego de azar sin habilitación.
"Fixture 2026" recrea el tradicional prode dentro de la billetera virtual y permite a los usuarios pronosticar resultados de los partidos del Mundial y acumular puntos para competir por premios.
Cómo funciona "Fixture 2026"
La plataforma reparte diariamente órdenes de compra para utilizar en Mercado Pago y Mercado Libre, mientras que los participantes con mejor desempeño acceden a competencias con premios millonarios.
Además, al finalizar el torneo, los tres primeros ubicados en el ranking participarán por premios de US$ 50.000, US$ 20.000 y US$ 10.000, respectivamente.
La aplicación también habilita la creación de grupos de hasta 50 integrantes para competir entre sí. Allí existen dos modalidades: una opción amistosa, definida por la plataforma como "por el honor", y otra denominada "por los porotos".
Tras las modificaciones implementadas, la referencia al dinero dejó de aparecer de forma explícita en esta última modalidad, aunque el sistema mantiene límites equivalentes a montos que pueden alcanzar cifras significativas según la cantidad de participantes, indica Clarín.
Más de dos millones de usuarios
De acuerdo con datos difundidos por la compañía, "Fixture 2026" ya registró más de 2,3 millones de usuarios argentinos que cargaron cerca de 60 millones de pronósticos.
Entre las predicciones realizadas, la mayoría de los participantes consideró que la Selección argentina ganará sus tres encuentros de la fase de grupos del Mundial.
El lanzamiento también generó malestar dentro de la industria del juego legal, especialmente porque se produjo en momentos en que las plataformas habilitadas buscan diferenciarse de las ofertas ilegales y mientras la Justicia avanza con medidas de bloqueo sobre sitios sin autorización.
La respuesta de Mercado Pago
Desde la empresa rechazaron los cuestionamientos y sostuvieron que la herramienta no constituye una plataforma de apuestas.
Para Mercado Pago, "Fixture 2026" "no recauda ni redistribuye dinero de los usuarios en ninguna instancia", ya que se trata de una experiencia gratuita destinada a mayores de 18 años y que no requiere pagos para participar.
La compañía afirmó además que los menores de edad no pueden acceder al sistema y explicó que "Los participantes completan los resultados, acumulan puntos y compiten por premios, que se obtienen respondiendo correctamente una trivia de conocimiento general. El resultado depende exclusivamente de la habilidad del participante".
Respecto de los grupos privados, aclaró que no existe obligación de realizar transferencias entre los integrantes y remarcó que la empresa no interviene en eventuales intercambios de dinero entre particulares.
Por último, señaló que "el objetivo de la iniciativa es ofrecer una forma adicional de vivir el torneo" y destacó que "la adopción superó las expectativas" por la cantidad de usuarios que ya participan de la propuesta.