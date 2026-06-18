Colombia cerró la primera fecha del Mundial con una sólida victoria ante Uzbekistán

La selección de Colombia derrotó 3 a 1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de México y completó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria que le permitió ubicarse en lo más alto de la zona K.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro y logró plasmar esa diferencia en el marcador gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. El descuento del conjunto asiático llegó por intermedio de Abbosbek Fayzullaev.

Con este resultado, Colombia se convirtió en la segunda selección sudamericana en ganar en su estreno mundialista, después del triunfo conseguido por Argentina ante Argelia.

Colombia encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo

El conjunto cafetero había generado las situaciones más claras durante la etapa inicial y consiguió romper el cero a los 40 minutos.

Luis Díaz envió un centro preciso desde la izquierda y Daniel Muñoz apareció por sorpresa dentro del área para definir por encima del arquero Utkir Yusupov y establecer el 1 a 0.

Antes de la apertura del marcador, Jhon Arias y el propio Díaz habían protagonizado las ocasiones más peligrosas para los sudamericanos.

La ventaja parcial terminó reflejando lo ocurrido durante los primeros 45 minutos, donde Colombia manejó la pelota y controló el desarrollo del juego.

Uzbekistán sorprendió, pero Colombia reaccionó rápido

En el inicio del complemento, el seleccionado asiático logró llegar al empate en una de sus primeras aproximaciones de peligro.

A los 14 minutos, un remate de Eldor Shomorodov terminó siendo aprovechado por Abbosbek Fayzullaev, que capturó un rebote dentro del área y definió para marcar el 1 a 1.

Sin embargo, la igualdad duró poco. Apenas seis minutos después, Gustavo Puerta recuperó una pelota en campo rival y asistió a Luis Díaz, que definió con categoría para devolverle la ventaja a los dirigidos por Lorenzo.

El gol volvió a darle tranquilidad a una selección colombiana que continuó controlando las acciones y generando oportunidades para ampliar la diferencia.

Campaz liquidó el partido en el descuento

Cuando el encuentro ingresaba en los minutos finales, Uzbekistán intentó adelantarse en busca de una nueva igualdad, aunque dejó espacios que fueron aprovechados por el conjunto sudamericano.

Ya en tiempo de descuento, Juan Hernández ganó una pelota sobre la banda derecha y envió un centro preciso para que Jaminton Campaz conectara de cabeza y sentenciara el 3 a 1 definitivo.

El tanto terminó de asegurar una victoria merecida para Colombia, que comenzó su camino en el Mundial con tres puntos importantes y una actuación convincente.

Con este resultado, los cafeteros lideran el grupo K y afrontarán la próxima fecha con la posibilidad de dar un paso clave hacia la clasificación a la siguiente ronda.