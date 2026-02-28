Aunque los créditos ya no se encuentran disponibles, muchos trabajadores y jubilados todavía continúan devolviendo los préstamos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Estas líneas de financiamiento habían sido habilitadas durante la gestión de Alberto Fernández y permitían solicitar hasta $1.000.000, con planes de devolución de hasta 48 cuotas.

Las cuotas se debitan automáticamente todos los meses de la cuenta bancaria informada entre el 1 y el 10 de cada mes, por lo que se recomienda contar con saldo suficiente en ese período para evitar intereses por mora.

Actualmente, no se encuentra abierta la inscripción para nuevos créditos. Sin embargo, podrían volver a estar disponibles si avanza el proyecto de ley presentado por la oposición, que se prevé sea tratado en marzo tras la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Créditos ANSeS: cómo consultar cuotas pendientes y el estado del débito

Créditos ANSeS: cómo consultar cuotas pendientes

La consulta sobre los créditos de ANSeS se puede hacer a través del sitio web mi ANSeS o desde la app, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que acceder a la solapa "Créditos ANSeS" y seleccionar la opción "Consultar monto trabajadores".

En esta sección es posible revisar los créditos vigentes, modificar la CBU para el débito de las cuotas o verificar la cantidad de cuotas pendientes y el monto correspondiente a cada una, dio cuenta Clarín.

Cada vez que se debite una cuota, aparecerá con la leyenda “Normal” en el resumen o en los movimientos de la cuenta. En caso de que no se haya podido realizar el débito, al mes siguiente se descontará la cuota pendiente, junto con los intereses, y la cuota correspondiente al período en curso. En esos casos, el débito figurará con la leyenda “Mora”.

Desde la misma plataforma también se pueden pagar cuotas vencidas y del mes en curso, así como cancelar el préstamo de manera online. Es importante tener en cuenta que los pagos deben realizarse únicamente con dinero disponible en cuenta, a través de una billetera virtual.

Además, es importante tener en cuenta que la opción "Pago Voluntario" no está habilitada durante todo el mes. Generalmente puede utilizarse a mediados de mes, según informa la página oficial de ANSES.

Cómo hacer el pago voluntario de un crédito de ANSeS

1.

Ingresá a mi ANSES o a la app.

2.

Buscá la sección Créditos ANSES > Pago voluntario trabajadores.

3.

Seleccioná tu crédito y elegí la modalidad cancelación total o cancelación parcial.

4.

Seleccioná las cuotas. Tené en cuenta que si querés hacer un pago parcial podés pagar cuotas vencidas o del mes en curso. Si elegís Pago total se seleccionan todas las cuotas.

5.

Una vez que hayas elegido las cuotas a pagar hacé clic en Iniciar pago, escaneá el QR con tu celular y pagá desde una billetera virtual.