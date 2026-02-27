 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Tragedia aérea en Bolivia: avión de la Fuerza Aérea se estrelló contra vehículos y hay 15 muertos

La aeronave militar impactó contra varios carros en una zona comercial cercana al Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz; hay más de 30 heridos y el terminal aéreo permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones.

27 de Febrero de 2026
La tragedia dejó al menos 15 personas fallecidas y más de 30 heridos
La tragedia dejó al menos 15 personas fallecidas y más de 30 heridos Foto: Redes sociales

La aeronave militar impactó contra varios carros en una zona comercial cercana al Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz; hay más de 30 heridos y el terminal aéreo permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones.

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde de este viernes 27 de febrero en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz, en la ciudad de La Paz. La aeronave impactó contra varios vehículos que circulaban por una zona comercial cercana a la terminal aérea, provocando una emergencia de gran magnitud.

Cr&eacute;ditos: EFE
Créditos: EFE

 

De acuerdo con reportes oficiales preliminares, el siniestro dejó al menos 15 personas fallecidas y más de 30 heridas. Las cifras podrían variar a medida que avanzan las labores de rescate y verificación por parte de las autoridades.

Cómo habría ocurrido el accidente

 

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando el avión —identificado por medios locales como un Hércules del Ejército— se disponía a aterrizar. Testigos señalaron que la aeronave tocó pista, pero no logró frenar. De manera preliminar, se presume que la presencia de hielo en la pista, debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, pudo haber influido en el hecho.

 

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego, atender a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades aeroportuarias ordenaron el cierre temporal del aeropuerto mientras se realizan las investigaciones y la remoción de escombros.

Fotos: redes sociales
Fotos: redes sociales

 

Por su parte, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) emitió un comunicado aclarando que la aeronave involucrada no pertenece a su flota. Asimismo, advirtió que el cierre del aeropuerto podría generar retrasos, reprogramaciones o cancelaciones en vuelos desde y hacia La Paz.

 

Se espera que el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, entregue en las próximas horas un balance oficial con mayores detalles sobre las causas del accidente y el número definitivo de víctimas.

Temas:

Bolivia tragedia aérea
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso