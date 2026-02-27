Tragedia aérea en Bolivia: avión de la Fuerza Aérea se estrelló contra vehículos y hay 15 muertos

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde de este viernes 27 de febrero en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz, en la ciudad de La Paz. La aeronave impactó contra varios vehículos que circulaban por una zona comercial cercana a la terminal aérea, provocando una emergencia de gran magnitud.

Créditos: EFE

De acuerdo con reportes oficiales preliminares, el siniestro dejó al menos 15 personas fallecidas y más de 30 heridas. Las cifras podrían variar a medida que avanzan las labores de rescate y verificación por parte de las autoridades.

Avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló este viernes, 27 de febrero, cerca al aeropuerto de La Paz. El accidente, según reportes preliminares, cobró la vida de 15 personas, otra decena de ciudadanos quedaron heridos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NWgPg8iQ1V — Revista Semana (@RevistaSemana) February 28, 2026

Cómo habría ocurrido el accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando el avión —identificado por medios locales como un Hércules del Ejército— se disponía a aterrizar. Testigos señalaron que la aeronave tocó pista, pero no logró frenar. De manera preliminar, se presume que la presencia de hielo en la pista, debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, pudo haber influido en el hecho.

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego, atender a los heridos y asegurar la zona. Las autoridades aeroportuarias ordenaron el cierre temporal del aeropuerto mientras se realizan las investigaciones y la remoción de escombros.

Fotos: redes sociales

Por su parte, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) emitió un comunicado aclarando que la aeronave involucrada no pertenece a su flota. Asimismo, advirtió que el cierre del aeropuerto podría generar retrasos, reprogramaciones o cancelaciones en vuelos desde y hacia La Paz.

Se espera que el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, entregue en las próximas horas un balance oficial con mayores detalles sobre las causas del accidente y el número definitivo de víctimas.