La Selección Argentina sumó otro amistoso antes del Mundial: jugará con Qatar en Lusail

La Selección Argentina ajusta su calendario previo al Mundial 2026 y tendrá un nuevo compromiso antes de viajar a Estados Unidos. En las últimas horas se confirmó que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Qatar el 31 de marzo, en el estadio Lusail, donde disputó la final de la Copa del Mundo de 2022.

Finalissima y doble fecha en Asia

El amistoso se suma a la Finalissima ante España del 27 de marzo, también en Lusail. El encuentro reunirá a los campeones de la Copa América 2024 y de la Eurocopa, respectivamente, y será una de las últimas pruebas formales antes de elaborar la lista definitiva para el Mundial.

Scaloni habló días atrás en AFA Studio y explicó que trabaja con “una lista de aproximadamente 50 futbolistas” antes de definir la nómina final. “No hay que descartar a nadie. En el Mundial pasado tuvimos la experiencia de lesiones muy cerca de la fecha”, recordó el entrenador.

Scaloni tendrá una instancia más para definir el plantel. Foto: Archivo.

Amistosos en junio y logística mundialista

Además de los compromisos programados para marzo, desde Buenos Aires señalaron que la Asociación del Fútbol Argentino analiza otros dos partidos entre el 1° y el 10 de junio. Los rivales en carpeta son México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. Las negociaciones siguen abiertas y se espera una confirmación oficial en las próximas semanas.

Mientras tanto, la Selección Argentina trabaja sobre un plan logístico que incluye instalar su base en Kansas City durante el Mundial. Allí se buscará mantener la rutina de entrenamientos, reducir viajes y sostener el funcionamiento que el cuerpo técnico considera indispensable para la competencia.

Camino al Mundial 2026

Con el fixture internacional todavía en construcción, el equipo campeón de la Copa América apunta a llegar a Estados Unidos con ritmo competitivo y una estructura definida. El amistoso frente a Qatar aparece como una pieza más en ese engranaje, con la Selección Argentina enfocada en defender la corona mundial obtenida en 2022.