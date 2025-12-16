Papá Noel repartió golosinas a los chicos del barrio Paraná XIII por iniciativa de los vecinos

REDACCIÓN ELONCE
Los chicos del barrio Paraná XIII disfrutaron de la visita de Papá Noel por una iniciativa de los propios vecinos del barrio. Madres y vecinos autoconvocados organizaron todo para que se disfrutará de una Nochebuena adelantada y los gurises recibieran sus golosinas.
Por una iniciativa inédita de los propios vecinos, Papá Noel visitó el barrio Paraná XIII para compartir un momento de celebración y anticipar la Navidad con los niños y niñas.
La visita se concretó gracias a la organización de un grupo de madres y vecinos autoconvocados, quienes trabajaron para llevar golosinas y alegría al vecindario. Alejandra, una de las impulsoras del evento, comentó sobre la novedosa celebración para el barrio. "Hace 36 años que vivo acá en el barrio y nunca se hizo esto", declaró a Elonce.
La vecina destacó que la actividad fue organizada "entre todas las madres" y vecinos que colaboraron, y que se logró repartir "ricas golosinas para todos los chicos" consiguiendo una gran convocatoria.
El propio protagonista del festejo, Papá Noel, reconoció "el cansancio" debido a la extensa fila de niños y niñas. El personaje navideño confirmó que la afluencia fue tan grande que no le quedaba nada en la bolsa; tuvo que recargar.
A pesar de la gran cantidad de chicos, Alejandra aseguró que "todavía quedaban golosinas", lo que les permitía extender la celebración; por lo que Papá Noel anunció que su estadía se prolongaría en la zona: "Voy a seguir un rato más en [la esquina de] Jordán y Siria. Hasta que se termine todo", afirmó.
Consultado sobre cómo había llegado, el Papá Noel, afirmó que no fue visto por nadie al ingresar a la casa desde dónde hizo su aparición.
Respecto a su medio de transporte, bromeó señalando: "Tengo todos los animalitos allá abajo, en la laguna" bromeó para los chicos.
Los niños y niñas del barrio pudieron interactuar con Papá Noel, formar una fila para el saludo y sacarse fotos con él. El ambiente general reflejó "la ilusión de verlo también a Papá Noel", destacaron en el barrio.
Este acontecimiento, que los organizadores estiman que se repetirá, fue catalogado como un momento de gran significado para la comunidad del barrio Paraná XIII, de la capital entrerriana.