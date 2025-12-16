UPCN celebró el egreso de 21 alumnos de su escuela secundaria

REDACCIÓN ELONCE
UPCN fue escenario del acto de colación de la escuela secundaria de jóvenes y adultos, donde 21 estudiantes recibieron su título de bachiller tras años de esfuerzo y acompañamiento institucional.
UPCN realizó el acto de egreso de 21 alumnos de la escuela secundaria de jóvenes y adultos que funciona desde hace 13 años en la institución. La ceremonia se desarrolló en la sede sindical, donde familiares, docentes y autoridades compartieron un brindis y un momento de celebración junto a los nuevos bachilleres.
Durante la cobertura del evento, se destacó el clima de acompañamiento y cercanía que rodeó la colación. “Es el brindis que se desarrolla aquí en la sede de UPCN porque han egresado 21 personas de bachiller en la escuela secundaria de jóvenes y adultos que tiene ya hace 13 años UPCN”, se expresó al inicio del acto.
La secretaria y coordinadora de las instituciones educativas, Adriana Sattler, remarcó la importancia del recorrido formativo y el contexto de los estudiantes. “No es un título más el que recibe nuestros compañeros, sino que es un título que nosotros respetamos y valoramos porque hay gente que trabaja, que estudia, que tiene hijos, que tiene un montón de dificultades e igual apuesta la capacitación”.
Una escuela con historia y acompañamiento
La escuela secundaria de UPCN funciona actualmente en calle Garay, en un espacio preparado específicamente para el desarrollo educativo. Sattler explicó que el traslado permitió mejorar las condiciones edilicias y fortalecer las actividades institucionales. “Ahora está preparada como escuela”, señaló durante la entrevista.
El acto incluyó la entrega de diplomas, el tradicional brindis y un espacio para fotografías, mientras los egresados compartían el cierre de una etapa. “Estamos felices porque ellos están felices y porque realmente han logrado una meta tan esperada”, expresó Sattler al referirse al momento vivido.
La rectora Verónica Lera también participó del encuentro y destacó el vínculo construido con los estudiantes a lo largo de los años. “Es una noche llena de emoción, es increíble que podamos despedir a estos 21 alumnos que a la mayoría los conocemos desde primer año”, afirmó.
Orientación, inscripción y cercanía educativa
La rectora explicó que el bachillerato cuenta con orientación en economía y administración y que ya se encuentra abierta la inscripción para el próximo ciclo lectivo. “Nosotros iniciamos la inscripción en el mes de octubre y ya esta semana vamos a estar llamando a todos los que se inscribieron y que van a ser parte de esta familia para el 2026”.
En relación con la dinámica institucional, Verónica detalló que la escuela cuenta con una sola división por año. “Es una división única, por eso es que somos tan cercanos con los estudiantes”, indicó, al tiempo que remarcó el acompañamiento permanente dentro y fuera del aula.
Testimonios que reflejan el recorrido
Luisa explicó las dificultades que enfrentó para sostener la cursada y el rol del entorno educativo. “Gracias a la UADER que me ayudaron mucho, me dejaron estudiar en los lugares de trabajo y muchos compañerismos que tengo acá en esta escuela”, expresó.
Al referirse a las materias, señaló: “La que me costó fue matemática”, aunque también destacó el apoyo recibido. “Gracias a los profesores que los ayudan, eso es gracias a ellos”, agregó.