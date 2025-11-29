Rosalía se inspira en Carlos Gardel: la revelación creativa que sorprendió a sus fans

Durante una entrevista con Mario Pergolini, Rosalía se inspira en Carlos Gardel fue la frase que dejó boquiabierta a la audiencia al contar que consulta letras de tango para componer sus canciones.
La confesión de que Rosalía se inspira en Carlos Gardel tomó por sorpresa al público argentino y a sus seguidores de todo el mundo. Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido (eltrece), la cantante española reveló que utiliza letras tradicionales del tango como parte de su proceso creativo, mencionando explícitamente al ícono argentino fallecido trágicamente en un accidente aéreo en 1935.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Rosalía se encontraba describiendo el desarrollo de su nuevo trabajo musical, una producción que —según dijo— le demandó tres años completos de dedicación y experimentación. Al profundizar en su método de composición, explicó que sus herramientas principales son el piano y la voz, pero también la acompaña la lectura constante.
En ese contexto, la artista sorprendió con un detalle inesperado: “Tenía una mesa llena de libros que iba consultando y de hecho tenía uno entre ellos que era de letras de tango... justamente pues me acuerdo de estar ahí mirando trabajo de Carlos Gardel...”, relató con naturalidad, revelando una conexión creativa con el máximo referente del tango argentino.
Tango, tradición y poesía: las fuentes que alimentan su escritura
Rosalía sostuvo que su proceso creativo no se limita a la experimentación sonora ni al uso de instrumentos, sino que también depende de una búsqueda literaria que enriquece sus letras. La catalana destacó que todo lo que sea tradición y poesía funciona como disparador para nuevas ideas musicales. Según sus propias palabras, lo que más la ayuda a escribir son los “recojos de letras tradicionales” y el “poemario”.
La revelación implica una mirada artística que trasciende géneros y fronteras. No es la primera vez que la cantante demuestra interés por músicas de raíz hispana, pero sí es una de las pocas ocasiones en las que menciona explícitamente una influencia tan directa del tango y, en particular, de Gardel.
Carlos Gardel, figura inmortal de la cultura argentina, sigue siendo un faro para múltiples generaciones. Que una artista contemporánea, innovadora y global como Rosalía lo cite como referencia demuestra la vigencia estética del repertorio gardeliano y su impacto en distintas ramas de la música popular.
Un puente creativo entre España y Argentina
La declaración generó entusiasmo entre los fans argentinos, quienes celebraron que una figura internacional reconozca la profundidad lírica del tango. También abrió interrogantes: ¿tendrá su próximo trabajo musical algún guiño explícito al género rioplatense? ¿Incluirá letras o melodías inspiradas en este universo?
Aunque Rosalía no dio detalles concretos sobre el contenido del nuevo disco, sí dejó claro que su búsqueda artística continúa expandiéndose hacia territorios donde la tradición popular se mezcla con la innovación contemporánea. Su vínculo con textos clásicos —entre ellos, los de Gardel— podría anticipar una etapa más poética o íntima dentro de su obra.
La entrevista con Pergolini no solo permitió conocer detalles del proceso creativo de la artista, sino que también reforzó la idea de que la música es un diálogo constante entre épocas. Y en ese diálogo, Gardel sigue diciendo presente. (Con información de NA)