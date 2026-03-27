Boleto estudiantil: ante la alta demanda, destacan que el trámite sigue disponible todo el año

El vencimiento del plazo para renovar el boleto estudiantil generó una alta demanda en la ciudad de Paraná, donde este viernes se registraron largas filas en la oficina SUBE. Desde el 21 de marzo, quienes no completaron el trámite comenzaron a pagar la tarifa común en el transporte público.

La situación provocó una importante concurrencia de personas en la sede ubicada en calle Almafuerte, donde los usuarios buscan actualizar su beneficio para volver a acceder a las tarifas diferenciadas.

En este contexto, desde el área municipal aclararon que el trámite del boleto estudiantil no tiene una fecha límite estricta y puede realizarse durante todo el año.

Alta concurrencia y aclaraciones sobre los plazos

El director de SUBE Paraná, Leonardo Nessi, explicó a Elonce que la demanda se incrementó tras el vencimiento del plazo. “Hay mucho trabajo, hay mucha concurrencia de la gente”, señaló.

Además, precisó que el beneficio no se pierde de manera definitiva. “La gente que no pudo realizar el trámite antes le está cobrando el boleto común, pero que se quede tranquila que lo puede ir realizando durante todo el año”, afirmó en relación al boleto estudiantil.

En ese sentido, destacó que no existe una fecha tope para completar la renovación, siempre que se cumplan los requisitos solicitados.

Filas para la renovación del boleto estudiantil. Foto: Elonce.

Cómo realizar el trámite y el sistema de turnos

Respecto a la modalidad, Nessi indicó que el trámite puede hacerse con turno previo o de manera online. “Se dispone a través de la página, si no también lo puede hacer online”, explicó.

También detalló que, ante la alta demanda, se implementó un esquema especial de atención. “De 9 a 11 se va dejando pasar gente entre los turnos que ya están dados, la prioridad siempre la tiene la gente que tiene el turno”, sostuvo.

SUBE Paraná.

Luego de ese horario, se realiza un corte para poder atender a quienes ya tienen turno asignado, garantizando la organización del servicio en la oficina del boleto estudiantil.

Beneficios y requisitos para acceder

El sistema contempla distintos beneficios según el nivel educativo. En el nivel primario, el boleto estudiantil otorga 50 pasajes gratuitos por mes, mientras que en el nivel secundario son 60. En el caso de estudiantes universitarios, el beneficio cubre el 70 por ciento del valor del pasaje.

Para completar el trámite, los usuarios deben presentar certificado de alumno regular, tarjeta SUBE y documento de identidad. Una vez aprobado, deberán activar el beneficio en una terminal habilitada.

Desde el municipio insistieron en que el trámite puede realizarse en cualquier momento del año, por lo que recomendaron evitar aglomeraciones y gestionar la renovación con anticipación.