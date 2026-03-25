Buscan implementar la gratuidad de la SUBE para personas con discapacidad

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso avanzar en la implementación de la gratuidad de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad, mediante la autorización de un convenio específico con el área de transporte nacional, según lo establece la Resolución 415/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La medida faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir un acuerdo con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco de un convenio previo firmado junto a Nación Servicios S.A. El objetivo es establecer los mecanismos necesarios para garantizar el beneficio de transporte gratuito a este sector de la población.

Desde el Gobierno nacional se explicó que esta iniciativa busca avanzar en la configuración del beneficio de gratuidad en la tarjeta SUBE, lo que permitirá simplificar el acceso al transporte público para personas con discapacidad, integrando sistemas y procedimientos administrativos.

Convenios y reorganización administrativa

Además del avance en el sistema SUBE, la resolución también incluyó otras disposiciones vinculadas a la gestión sanitaria. En ese sentido, se autorizó a la Secretaría de Gestión Sanitaria a firmar un convenio con el Ministerio de Capital Humano para integrar la emisión de títulos profesionales de salud con el otorgamiento de la matrícula nacional.

Por otra parte, la normativa introdujo modificaciones a artículos de la Resolución 376/2026 con el fin de otorgar mayor claridad y reorganizar competencias dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, delegándole funciones vinculadas a pensiones no contributivas, beneficios y regímenes específicos.

También se dejó sin efecto una serie de resoluciones previas y se restableció la vigencia de otra normativa del año 2025, como parte de un proceso de ordenamiento administrativo impulsado por la cartera sanitaria.

Vigencia y alcance de la medida

La resolución estableció que las disposiciones entraron en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que habilitó formalmente a los organismos involucrados a avanzar en la firma de los convenios y en la implementación de los mecanismos previstos.