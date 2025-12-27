Joven conductor en camioneta realizó peligrosas maniobras y provocó destrozos en el Parque Urquiza: video

REDACCIÓN ELONCE
Un imprudente conductor fue grabado a bordo de una camioneta 4x4, realizando maniobras peligrosas y provocó destrozos en una zona del Parque Urquiza, que fue declarado Área Natural Protegida por la provincia en 1997. El video.
Un joven conductor realizó peligrosas maniobras en el Parque Urquiza de Paraná. El hecho quedó registrado con una grabación de un teléfono. El video, publicado por la cuenta Humor Paranaense, muestra el momento en el que conduce una camioneta Toyota Hilux blanca y sube por las barrancas y provoca destrozos en los espacios verdes.
Cabe recordar que el Parque Urquiza en Paraná fue declarado Área Natural Protegida por la provincia de Entre Ríos en 1997, bajo la categoría de manejo Paisaje Protegido. Es iniciativa busca conservar su valor ambiental, biológico y cultural, integrándose en el sistema provincial de áreas naturales protegidas, aunque es un espacio urbano con uso recreativo.
Además, pese a que el joven conductor de la Toyota Hilux blanca, tomó a una de zona del Parque Urquiza, como circuito de rally, existe una iniciativa para declarar al distintivo espacio público de la capital entrerriana como “Monumento Histórico Nacional”, debido a su valor patrimonial y cultural, con propuestas y proyectos que han sido presentados en el Congreso Nacional en 2024 para lograr esta distinción.
Las imágenes que se difundieron en las redes, muestran a la camioneta realizando maniobras peligrosas en la subida de calle Acuerdo de San Nicolás, donde la camioneta deja la cinta asfáltica y corta camino por el espacio verde. Dicha conducción imprudente, se repitió más adelante en avenida Luis Etchevehere, ante la presencie de otros jóvenes que la festejaban las infracciones de tránsito, como un hecho gracioso.