 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Políticas de ajuste en el sistema científico argentino: “Lo están aniquilando”, afirmó el Dr. Alberto Kornblihtt

Las políticas de ajuste en el sistema científico argentino afectan universidades y centros de investigación, generando pérdida de recursos, suspensión de subsidios y salarios bajos. El Dr. Alberto Kornblihtt, investigador del CONICET, dialogó con Elonce y enfatizó en que lo están “destruyendo".

19 de Marzo de 2026
Aseguró que el Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento.
Aseguró que el Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento. Foto: Elonce

Las políticas de ajuste en el sistema científico argentino afectan universidades y centros de investigación, generando pérdida de recursos, suspensión de subsidios y salarios bajos. El Dr. Alberto Kornblihtt, investigador del CONICET, dialogó con Elonce y enfatizó en que lo están “destruyendo".

Las políticas de ajuste en el sistema científico argentino están provocando un fuerte impacto en universidades y centros de investigación, alertan especialistas. El Dr. Alberto Kornblihtt, reconocido licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET y profesor emérito de la UBA, advirtió a Elonce: “La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso, pero lamentablemente el Gobierno nacional no la cumple, afectando salarios y recursos de investigación”.

El especialista explicó que “los docentes han perdido un 40% del poder adquisitivo y, tanto los jóvenes como los veteranos, no pueden subsistir con ese tipo de salarios. Por eso estamos en un paro nacional que en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires está teniendo características masivas”.

 

El presidente Milei confesó que ha venido a destruir el Estado, y la ciencia, la investigación y la docencia universitaria están íntimamente ligadas al apoyo estatal”, subrayó.

Kornblihtt destacó que la falta de financiamiento también golpea al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Es realmente la aniquilación del sistema científico. Los grupos de investigación que no tienen apoyo internacional están consumiendo sus insumos, no pueden actualizar equipamientos ni reparar equipos, lo que afecta eficiencia y calidad de la investigación”.

 

Impacto en investigadores y becas

El especialista señaló que las consecuencias más graves afectan a investigadores jóvenes: “El peligro es para los más jóvenes porque no pueden establecer sus grupos de investigación y entonces tienen que buscar otros horizontes”. Sobre la continuidad del CONICET, aclaró: “Sigue existiendo institucionalmente, pero con salarios muy bajos y sin incorporar investigadores según las necesidades del país”.

 

También agregó que hubo reducción de número de becas disponibles para hacer tesis doctorales.

Kornblihtt resaltó la importancia de proyectos locales con impacto global, como la variante de trigo resistente a la sequía desarrollada por el Instituto IAL de Santa Fe: “Es un gran logro académico y productivo, patentado y exportado a distintos países”. También mencionó la vacuna argentina contra COVID-19 desarrollada por la Dra. Juliana Cassataro con la Universidad Nacional de San Martín y la UBA, financiada por el CONICET: “Eso es producto nacional”.

Financiamiento científico: el rol del CONICET y las universidades frente a las políticas de ajuste

El especialista recordó que la investigación básica es estratégica y no siempre tiene resultados inmediatos: “No hay financiamiento para paleontología ni arqueología, pero estas áreas generan conocimiento que eventualmente produce productos y avances estratégicos. Los geólogos argentinos saben mucho de la Cordillera de Los Andes y de dónde se encuentran filones mineros. Todo esto lo está destruyendo este gobierno; yo lo llamo aniquilación”.

 

La ciencia como interés nacional

Kornblihtt concluyó señalando que esta crisis no es solo un problema de los científicos. “Es un problema de toda la ciudadanía, de todo el país”, concluyó.

Temas:

ley de financiamiento universitario ciencia sistema científico políticas de ajuste
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso