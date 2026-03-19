Reforma previsional en Entre Ríos: la Federación de Jubilados presentará un proyecto alternativo

REDACCIÓN ELONCE
La Federación de Jubilados Provinciales elaboró una propuesta propia sobre la reforma previsional en Entre Ríos. Plantearon mantener el 82% móvil y cuestionaron que el ajuste recaiga sobre el sector pasivo.
La reforma previsional en Entre Ríos volvió a instalarse en el centro del debate luego de que la Federación de Jubilados Provinciales confirmara que presentará un proyecto alternativo, elaborado con aportes de centros de toda la provincia y consensuado en el marco de una reunión de su Consejo Directivo.
El encuentro se desarrolló en Paraná y reunió a representantes de numerosos centros de jubilados, en lo que fue la última reunión del actual período de conducción antes de la Asamblea General prevista para el 29 de abril, donde se renovarán autoridades. Allí se avanzó en la definición de una postura institucional frente a la posible modificación de la Ley 8732.
En ese contexto, el presidente de la Federación, Elsidio Aimone, explicó el carácter del encuentro: “se ha llevado el encuentro lo que nosotros denominamos reunión de Consejo Directivo, formado por representantes de la mayoría de los centros de Jubilados de la provincia. Estaríamos en la última reunión de este periodo, ya que el 29 de abril tenemos la Asamblea General donde se renuevan autoridades”, dijo al dialogar con Elonce.
Consenso provincial y participación activa
Durante la jornada, uno de los aspectos más destacados fue el alto nivel de participación de los centros del interior, que llevaron conclusiones y posicionamientos propios en torno a la reforma previsional en Entre Ríos.
Aimone valoró ese proceso colectivo: “se ha hablado mucho y nos sorprende que los centros se han movilizado en dialogar, traer conclusiones, opiniones sobre el proyecto, el futuro proyecto de la reforma 8732”, dijo.
El dirigente remarcó además que existe un amplio consenso en los lineamientos que la Federación buscará defender. “Coincidimos ampliamente en las opiniones, pero nos satisface el trabajo que se está haciendo, porque toda la provincia ha tomado conocimiento y además, a través de las comunicaciones permanentes, la gente se hace agente de multiplicador con el común de la sociedad”, sostuvo.
Proyecto alternativo y defensa del 82% móvil
Por su parte, Claudia Vallori confirmó que la Federación avanzó en la redacción de un documento con propuestas concretas, que será presentado ante las autoridades provinciales en el corto plazo.
“Estuvimos trabajando el documento que vamos a hacer llegar. Se logró el consenso y la Federación de Jubilados y se estaría acercando a las autoridades, las propuestas que, por consenso, se llegó a través de una comisión de reforma previsional, después se consensuó con todos los centros, que corresponde en la vía institucional y ahora se va a hacer público”, explicó.
Entre los principales puntos, Vallori destacó la defensa del esquema vigente. “Todos acordamos de que en primer lugar, vamos a seguir sosteniendo que la Ley 8732, siga vigente, más allá que se hagan algunas adecuaciones, pero fundamentalmente, en lo que corresponde a jubilados y a pensionados, que es, el ámbito por el cual existe la Federación de Jubilados. Buscamos mantener el 82% móvil tal cual lo venimos teniendo en la Ley 8732, que es el cálculo sobre el bruto, y la movilidad como sustitutivo del activo, como lo venimos teniendo como derecho”, afirmó a Elonce.
Rechazo al ajuste sobre los jubilados
Uno de los ejes centrales del posicionamiento de la Federación es el rechazo a que los jubilados sean quienes soporten el peso del ajuste en el sistema previsional. En ese sentido, Vallori fue contundente: “Creemos y consideramos que no debemos ser los jubilados quienes debemos sufrir el ajuste para sostener estas cuestiones deficitarias del propio sistema previsional”, remarcó.
La dirigente remarcó que el objetivo del documento es aportar alternativas para resolver el déficit sin afectar derechos adquiridos. “Por eso estamos también en esta construcción de los aportes necesarios para decir por dónde nuestros legisladores y por dónde el poder ejecutivo debería ir como para poder contribuir a pensar cómo resolvemos esta cuestión que no debe pasar por lo jubilado”, agregó.
De esta manera, la Federación busca incidir en el debate legislativo con una propuesta propia, en momentos en que el gobierno provincial analiza posibles modificaciones al régimen previsional.
El rol de la provincia y el financiamiento del sistema
Otro de los puntos clave planteados por la Federación es la necesidad de definir con claridad, cuál será el aporte del Estado provincial para sostener el sistema previsional.
Aimone expresó dudas sobre la eficacia de una eventual reforma centrada únicamente en la modificación de la ley vigente. “Desde la federación hemos tenido reuniones con los distintos grupos, como, AGMER, ATE y los grupos de los autoconvocados. El diálogo ha sido profundo, pero también nos llama la atención y eso está en nuestra propuesta, cuáles serían los aportes que la provincia haría para salvar el déficit de la caja”, señaló a Elonce.
En esa línea, advirtió que los cambios normativos no alcanzarían por sí solos: “Nosotros consideramos que con el aporte que se pueda obtener de la modificación del 8732, no alcanzaría o sería un mínimo aporte viendo el déficit que hay en la Caja de Jubilaciones. Entonces, nos preguntamos: la provincia, ¿qué va a decidir?; ¿Qué va a aportar? Eso está en nuestro documento”, adelantó.
Reclamo de diálogo con el Gobierno
Finalmente, desde la Federación insistieron en la necesidad de abrir canales de diálogo directo con el Poder Ejecutivo provincial, algo que, según indicaron, aún no se concretó. Aimone explicó: “hemos pedido varias veces audiencia al gobernador y a la Federación de Jubilados, no se nos ha atendido. Estamos permanentemente a través de otros funcionarios, para ver si obtenemos una reunión, no solo por este motivo de actuar, sino que creemos que el gobernador desconoce la tarea de la importantísima que la federación hace”, afirmó.
El dirigente destacó la representatividad de la entidad: “porque la federación tiene más de 60.000 afiliados y está distribuida en toda la provincia a través de sus respectivos centros que cada uno hace su tarea. Entonces, es una necesidad poder dialogar”, afirmó.
No obstante, valoró el avance en el diálogo con otros actores sociales: “Algo muy positivo, es que podemos dialogar. Hemos estado reunidos con ATE, AGMER y estamos provocando una reunión con todas las agrupaciones para hacer una conferencia de prensa”, adelantó.