Secuestraron mercadería por más de $63 millones y cigarrillos de contrabando en controles

Gendarmería decomisó electrodomésticos, tecnología y otros productos de origen extranjero sin aval aduanero. Además, incautó 300 atados de cigarrillos transportados por una pareja extranjera.
Controles del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería ubicados sobre la Ruta Nacional N° 11 en las localidades formoseñas de Tatané y General Lucio V. Mansilla, permitió interceptar tres transportes de paquetería y un vehículo particular en donde ocultaban mercadería de origen extranjero sin documentación legal aduanera.
Los uniformados decomisaron: 45 Smart TV, 2 taladros, 4 pulidoras, 2 adaptadores de riego, 2 criquet hidráulicos, 2 cubiertas, 6 cámaras wifi, 21 tensiómetro, 19 linternas, 83 Smart Watch, 12 kit porta vinos, 443 abridores de botella, 66 budineras, 41 anafes, 60 auriculares, 6 cajas de herramientas, 8 vasos térmicos, 190 termos, 17 batidoras de café, 2 convertidores de Smart TV, 1 freidora, 10 hornos eléctricos, 2 lavarropas, 4 cocinas, 4 monopatines eléctricos, 1 parlante portátil, 1 aire acondicionado, 20 caloventores, 20 llantas de aleación, 5 ollas eléctricas, 2 microondas, 5 secarropas, 32 hervidoras y 6 balanzas digitales. Mercadería que dio un avalúo total de 63.169.000 pesos. Intervino la Unidad Fiscal de Formosa junto a personal de Agencia de Recaudación y Control Aduanera delegación Formosa; orientando el secuestro de la totalidad de los elementos.
En un quinto procedimiento personal del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”, desplegados sobre la Ruta Nacional 81, kilómetro 1.663 en la intersección con la Ruta Provincial N° 40, detuvo la marcha de una camioneta conducida por un ciudadano de nacionalidad rusa acompañado por una mujer de Bielorrusia.
Durante la inspección de los habitáculos del rodado, los efectivos hallaron 30 cartones de cigarrillos de procedencia extranjera, un total de 300 atados. La pareja no pudo justificar su legal tenencia.
Del registro y consultas realizadas por los uniformados, se constató que el masculino ruso posee una residencia temporaria en trámite vigente en el país mientras que la ciudadana bielorrusa registra una solicitud de residencia. Ante ello, personal de la Fuerza remitió los antecedentes del procedimiento a la Dirección Nacional de Migraciones para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
La Unidad Fiscal de Formosa dispuso el secuestro de los cigarrillos en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y que la pareja involucrada quede supeditada a la causa.