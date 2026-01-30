Patronato se abrió al mercado ecuatoriano: cedió a préstamo a Iván Chávez

Patronato abrió el mercado en Ecuador al concretar la cesión a préstamo del jugador Iván Chávez a la Sociedad Deportiva Aucas, uno de los clubes protagonistas del fútbol ecuatoriano. La transferencia marca un paso importante para la institución paranaense en su estrategia de proyección internacional y desarrollo de activos deportivos.

El acuerdo establece un préstamo por el plazo de un año, con una opción de compra del 70 % del pase del futbolista. Esta condición representa una posibilidad concreta de transferencia definitiva, en caso de que el rendimiento del jugador cumpla con las expectativas del club ecuatoriano durante la temporada.

La negociación fue llevada adelante de manera directa entre el presidente de Patronato Adrián Bruffal y el presidente de Aucas de Ecuador, Danny Walker, quienes lograron consensuar los términos del préstamo y sentar las bases de un vínculo institucional más amplio.

Proyección internacional y cooperación institucional

Además del pase de Chávez, Patronato avanzó en un convenio marco de colaboración institucional entre ambas entidades. Este tipo de acuerdos apunta a fortalecer la relación entre clubes, facilitando futuras transferencias, intercambios deportivos y cooperación en áreas de formación y gestión.

Desde la dirigencia rojinegra consideran que este tipo de operaciones no solo beneficia al jugador, que suma experiencia internacional, sino también al club, que amplía su red de contactos en el fútbol sudamericano y se posiciona en nuevos mercados. Ecuador, en particular, se presenta como una plaza en crecimiento, con clubes competitivos y proyección continental.

La cesión de Chávez se inscribe en una política de apertura que busca potenciar el valor de los futbolistas formados o desarrollados en Patronato, al tiempo que se generan oportunidades económicas y deportivas a mediano y largo plazo.