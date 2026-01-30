Patronato celebra su aniversario este sábado: música en vivo, pileta y actividades para la familia rojinegra

Patronato celebrará sus 112 años con actividades para socios este sábado, en la antesala del aniversario oficial que se cumple el 1° de febrero. La histórica institución entrerriana abrirá sus puertas desde temprano para compartir una jornada de celebración, encuentro y sentido de pertenencia junto a su gente.

El festejo tendrá lugar durante toda la jornada del sábado y contará con múltiples propuestas recreativas.

La celebración incluirá el tradicional cantito. “Esperamos a las 00. Cantamos el feliz cumpleaños y seguimos el festejo un poquito más”, afirmó Silvia Seip, colaboradora del club.

Música, cantina y actividades para toda la familia

La propuesta contará con música en vivo y artistas locales. “Este año disponemos de DJ en vivo, Emiliano La Cuadra. Vamos a traer una banda local que recién está empezando. Tenemos servicio de cantina. El socio que se acerque que va a pasar una linda jornada”, detalló el directivo José Mengui.

Además, habrá beneficios especiales para los socios. “Hay 2x1 en piletas para los socios. Vamos a estar de temprano acá. Tenemos varias sorpresas preparadas y sorteos en víspera de los 112 años”, señalaron desde la Comisión Directiva.

Para quienes no sean socios, también habrá posibilidades de participar. “Pagando 7.000 pesos pueden pasar toda la jornada con nosotros”, informó Mengui.

El sentido de pertenencia que atraviesa generaciones

El aniversario también invita a la reflexión sobre la historia y la identidad del club. “Nuestros abuelos trajeron a nuestros padres. Nuestros padres nos han traído a nosotros y nosotros hemos traído a nuestros hijos”, expresaron, remarcando el legado generacional que define a Patronato.

Ese sentimiento se vive a diario en la institución. “Yo lo amo el club. La amistad que se se hace acá todas las tardes es increíble”, compartieron.

El recuerdo y el reconocimiento también forman parte del festejo. “La Cata siempre está presente acá en el club y me emociono”, dijeron al evocar figuras históricas que marcaron estos 112 años de vida institucional.

Patronato fue fundado el 1° de febrero de 1914 y este nuevo aniversario vuelve a confirmar que su mayor fortaleza es su gente, esa que celebra, recuerda y sigue construyendo club día a día.