Sofía “La Reini” Gonet sorprendió con una jugada producción navideña, y un video erótico junto a Papá Noel, tras anunciar un descanso en su carrera digital.
Sofía “La Reini” Gonet apostó por una jugada producción navideña. La popular influencer, conocida por su estilo provocador, dejó a sus seguidores sin palabras tras publicar un video que rápidamente se viralizó. La producción navideña estuvo al borde de la censura, con imágenes de alto contenido erótico en las que Gonet apareció con medias de red, ropa interior y un suéter rojo de Papá Noel. Lo que más sorprendió fue que, tan solo un día antes, la tiktoker había anunciado un descanso en su carrera digital.
"Necesito un tiempo para sanar, desconectar un poco de todo", había dicho Gonet en una historia de Instagram. Muchos seguidores interpretaron su anuncio como una pausa definitiva, sin embargo, sorprendió al regresar rápidamente con un mensaje cargado de ironía. "Ya sané. Feliz Navidad a todos", escribió, dejando en claro que su descanso había sido breve y que estaba lista para seguir generando contenido polémico.
Un video que encendió las redes
El video, que se grabó en el contexto de las fiestas navideñas, mostró a Gonet acompañada de un hombre disfrazado de Papá Noel. La tiktoker no dejó mucho a la imaginación, ya que las imágenes, aunque sugerentes, no llegaron a ser explícitas. Sin embargo, la actitud audaz y el contexto erótico de la grabación desataron una ola de comentarios, a favor y en contra.
Con esta nueva aparición en las redes, “La Reini” demuestra que no tiene miedo a la controversia y continúa siendo una de las influencers más atrevidas del momento.