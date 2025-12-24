 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Sofía “La Reini” Gonet apostó por una jugada producción “navideña”

Sofía “La Reini” Gonet sorprendió con una jugada producción navideña, y un video erótico junto a Papá Noel, tras anunciar un descanso en su carrera digital.

24 de Diciembre de 2025
Además de las fotos, compartió un video subido de tono.
Además de las fotos, compartió un video subido de tono. Foto: Instagram

Sofía “La Reini” Gonet sorprendió con una jugada producción navideña, y un video erótico junto a Papá Noel, tras anunciar un descanso en su carrera digital.

Sofía “La Reini” Gonet apostó por una jugada producción navideña. La popular influencer, conocida por su estilo provocador, dejó a sus seguidores sin palabras tras publicar un video que rápidamente se viralizó. La producción navideña estuvo al borde de la censura, con imágenes de alto contenido erótico en las que Gonet apareció con medias de red, ropa interior y un suéter rojo de Papá Noel. Lo que más sorprendió fue que, tan solo un día antes, la tiktoker había anunciado un descanso en su carrera digital.

"Necesito un tiempo para sanar, desconectar un poco de todo", había dicho Gonet en una historia de Instagram. Muchos seguidores interpretaron su anuncio como una pausa definitiva, sin embargo, sorprendió al regresar rápidamente con un mensaje cargado de ironía. "Ya sané. Feliz Navidad a todos", escribió, dejando en claro que su descanso había sido breve y que estaba lista para seguir generando contenido polémico.

Un video que encendió las redes

El video, que se grabó en el contexto de las fiestas navideñas, mostró a Gonet acompañada de un hombre disfrazado de Papá Noel. La tiktoker no dejó mucho a la imaginación, ya que las imágenes, aunque sugerentes, no llegaron a ser explícitas. Sin embargo, la actitud audaz y el contexto erótico de la grabación desataron una ola de comentarios, a favor y en contra.

Con esta nueva aparición en las redes, “La Reini” demuestra que no tiene miedo a la controversia y continúa siendo una de las influencers más atrevidas del momento.

Temas:

Sofía Gonet producción navideña sesión de fotos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso