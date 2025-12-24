Los Pumas tienen en 2026 una chance clave para afirmarse entre las potencias

La Nations Championship y un calendario exigente pondrán a prueba a Los Pumas en 2026, una temporada bisagra rumbo al Mundial 2027.
El calendario internacional de 2026 aparece lejos de ser un período de transición para Los Pumas y se perfila como una etapa decisiva en su camino hacia el Mundial de Australia 2027. La participación en la flamante Nations Championship y una agenda de máxima exigencia podrían convertirse en la plataforma ideal para que el seleccionado argentino termine de afirmarse en la élite del rugby mundial.
Aunque la ausencia del tradicional Rugby Championship podría interpretarse, en principio, como una desventaja en la preparación, el nuevo escenario internacional terminaría ofreciendo una oportunidad inédita. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cambio de formato permitirá a Argentina medirse de manera sostenida con las principales potencias del Hemisferio Norte, un desafío que históricamente resultó clave para el crecimiento de los seleccionados consolidados.
El punto de partida no es menor. Tras un 2025 positivo, Los Pumas lograron sostener un nivel competitivo frente a los mejores equipos del mundo. Volvieron a vencer a Australia y Nueva Zelanda y conservaron el sexto puesto en el ranking de World Rugby, posición que les aseguró ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo. Ese rendimiento confirmó que los buenos resultados dejaron de ser episodios aislados para transformarse en una constante.
En ese contexto, la Nations Championship aparece como un factor determinante. El torneo enfrentará de forma regular a los seleccionados del sur con los del norte, obligando al equipo dirigido por Felipe Contepomi a competir durante todo el año contra rivales de alto ritmo, variados estilos de juego y máxima exigencia táctica. Esa continuidad competitiva representa uno de los escalones que separan a los equipos que sorprenden de aquellos que logran instalarse de manera permanente en la cima.
Si bien en 2026 no estaría confirmado el cruce con Nueva Zelanda y Sudáfrica —dos rivales a los que Argentina comenzó a encontrarles la vuelta en los últimos años—, el calendario no ofrecerá respiro. Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda y Francia conforman hoy un abanico de modelos de juego de primer nivel. Enfrentarlos de manera sostenida permitirá ampliar recursos tácticos, fortalecer la toma de decisiones bajo presión y ganar experiencia en contextos adversos, un aspecto determinante en torneos mundialistas.
La exigencia permanente también obligará al cuerpo técnico a tomar definiciones profundas. Consolidar un plantel estable, ajustar roles, afianzar una identidad de juego y pulir detalles finos serán tareas impostergables. En ese marco, cada partido de 2026 tendrá valor de examen real y dejará de ser un simple test match aislado, indica la Agencia NA.
Por todo ello, el próximo año se presenta como un verdadero punto de inflexión para Los Pumas. No solo por la jerarquía y cantidad de rivales, sino porque el contexto los empujará a sostener un alto nivel en cada presentación. Si el seleccionado argentino logra responder a esa demanda, el objetivo dejará de ser “dar el golpe” para transformarse en algo más ambicioso: consolidarse definitivamente entre las potencias del rugby mundial y llegar al Mundial 2027 con argumentos sólidos para competir de igual a igual ante cualquier adversario.