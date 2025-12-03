 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Se realizó el sorteo

Mundial de Rugby 2027: cómo quedaron los grupos y quiénes serán los rivales de Los Pumas

Este miércoles se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027. Argentina quedó en el grupo C y Los Pumas ya conocen a sus rivales.   

3 de Diciembre de 2025
Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby 2027
Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby 2027

Este miércoles se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027. Argentina quedó en el grupo C y Los Pumas ya conocen a sus rivales.   

Este miércoles se realizó en Sídney el sorteo de los grupos para el Mundial de Rugby Australia 2027, la cual contará con la participación de tres seleccionados sudamericanos: Los Pumas, Uruguay y Chile.

 

La fase de grupos contó por primera vez con la presencia confirmada de las selecciones participantes, que a partir de esta edición serán 24 equipos. Luego de la lotería, se confirmó que Los Pumas integrarán el Grupo C de la competencia y enfrentarán a Fiyi, España y Canadá.

Hay que mencionar que, en caso de avanzar como primeros de la zona, el equipo que dirige Felipe Contepomi jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final. Si avanza dicha instancia, en cuartos de final deberá enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como cabeza de serie. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales).

Diferente sería el caso que termine en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgo de la zona.

 

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo:

 

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

 

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

 

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

 

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

 

Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.

 

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.

 

Esta edición de la Copa del Mundo introduce un formato renovado: seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros accederán a la fase eliminatoria, lo que por primera vez habilitará una ronda de octavos de final y otorgará más posibilidades a equipos emergentes.

 

El nuevo esquema incrementa el número total de encuentros de 48 a 52, pero mantiene para el campeón el mismo monto de partidos disputados: siete. World Rugby remarcó que esta modificación busca distribuir mejor la oportunidad de avanzar y dar valor a cada enfrentamiento de la primera etapa.

La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas del A y E.

 

Es decir que en cuartos de final habrá obligadamente dos equipos que hayan clasificado segundos en su grupo y se enfrentarán a los líderes de las zonas E y F si estos ganan sus respectivos partidos de octavos.

 

La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional.

Temas:

Mundial de Rugby 2027 Los Pumas sorteo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso