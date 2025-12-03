Mundial de Rugby 2027: cómo quedaron los grupos y quiénes serán los rivales de Los Pumas

Este miércoles se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027. Argentina quedó en el grupo C y Los Pumas ya conocen a sus rivales.
Este miércoles se realizó en Sídney el sorteo de los grupos para el Mundial de Rugby Australia 2027, la cual contará con la participación de tres seleccionados sudamericanos: Los Pumas, Uruguay y Chile.
La fase de grupos contó por primera vez con la presencia confirmada de las selecciones participantes, que a partir de esta edición serán 24 equipos. Luego de la lotería, se confirmó que Los Pumas integrarán el Grupo C de la competencia y enfrentarán a Fiyi, España y Canadá.
Hay que mencionar que, en caso de avanzar como primeros de la zona, el equipo que dirige Felipe Contepomi jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final. Si avanza dicha instancia, en cuartos de final deberá enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como cabeza de serie. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales).
Diferente sería el caso que termine en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgo de la zona.
Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo:
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.
Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.
Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.
Esta edición de la Copa del Mundo introduce un formato renovado: seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros accederán a la fase eliminatoria, lo que por primera vez habilitará una ronda de octavos de final y otorgará más posibilidades a equipos emergentes.
El nuevo esquema incrementa el número total de encuentros de 48 a 52, pero mantiene para el campeón el mismo monto de partidos disputados: siete. World Rugby remarcó que esta modificación busca distribuir mejor la oportunidad de avanzar y dar valor a cada enfrentamiento de la primera etapa.
La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas del A y E.
Es decir que en cuartos de final habrá obligadamente dos equipos que hayan clasificado segundos en su grupo y se enfrentarán a los líderes de las zonas E y F si estos ganan sus respectivos partidos de octavos.
La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional.