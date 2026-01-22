 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto que usará en 2026

La escudería Alpine presentará este viernes su nuevo monoplaza A526, con el que Franco Colapinto competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1. El lanzamiento se realizará de forma inusual a bordo de un crucero de lujo y promete cambios radicales en la estética y el motor del equipo francés.

22 de Enero de 2026
Alpine revela el monoplaza de Franco Colapinto
Alpine revela el monoplaza de Franco Colapinto Foto: @AlpineF1Team

La escudería Alpine presentará este viernes su nuevo monoplaza A526, con el que Franco Colapinto competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1. El lanzamiento se realizará de forma inusual a bordo de un crucero de lujo y promete cambios radicales en la estética y el motor del equipo francés.

La expectativa por el debut de Franco Colapinto como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo mundial alcanzó un nuevo pico tras la difusión de las primeras imágenes del A526. El equipo Alpine optó por desvelar el monoplaza este viernes 23 de enero en un escenario simbólico: a bordo de un crucero de lujo navegando sobre el Mar Balear, frente a las costas de Barcelona.

 

El nuevo vehículo, que el joven bonaerense de 22 años compartirá con su compañero de equipo Pierre Gasly, presenta cambios significativos respecto a su antecesor. Según los anticipos oficiales brindados a través de imágenes con luz tenue, el diseño abandona el celeste del 2025 para adoptar un azul eléctrico más oscuro, combinado con detalles en color rosa chicle que resaltan en el halo y gran parte de la carrocería, publicó Infofae.

Alpine revela el monoplaza del piloto argentino (foto @AlpineF1Team)
Alpine revela el monoplaza del piloto argentino (foto @AlpineF1Team)

Antes de esta presentación pública, la escudería llevó a cabo una prueba privada bajo el reglamento de "filming day" en el circuito de Silverstone. Durante este ensayo, el auto completó 200 kilómetros de rodaje bajo una lluvia intensa, lo que permitió escuchar por primera vez la unidad de potencia Mercedes que impulsará al equipo en este ciclo. Colapinto siguió de cerca estas pruebas junto al asesor ejecutivo Flavio Briatore y el cuerpo de ingenieros para analizar el comportamiento del coche bajo el nuevo reglamento técnico.

La preparación del piloto argentino fue rigurosa durante las últimas semanas, con base en intensas sesiones de simulador en la fábrica de Enstone y pruebas de ritmo en pista en Barcelona. Tras un breve receso en Buenos Aires y Punta del Este, el joven oriundo de Pilar se encuentra plenamente concentrado en lo que será su primer año completo en la parrilla de la Fórmula 1 2026 con Franco Colapinto.

La transmisión oficial del evento se realizará este viernes a partir de las 8:30 (hora de Argentina) a través del canal de YouTube de Alpine. De esta manera, el equipo francés busca posicionarse mediáticamente en una semana clave donde otras escuderías como Ferrari, Williams y Mercedes también revelarán sus diseños para afrontar el calendario que se avecina.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 alpine
