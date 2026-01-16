 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Volvió a Enstone

Colapinto se pone a punto para la temporada: “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor”

El piloto se mostró entusiasmado por el inicio de la temporada y habló de una “nueva era”, al hacer referencia a que tendrá auto y motor renovados.

16 de Enero de 2026
Franco Colapinto
Franco Colapinto

Franco Colapinto reapareció este jueves en Enstone, la base operativa de Alpine en el Reino Unido, y alimentó la ilusión argentina.

 

“Hola chicos, aquí estamos de vuelta en Enstone”, comienza diciendo Colapinto en el clip, con un tono distendido pero cargado de ilusión. El piloto argentino hizo referencia al parate por las fiestas, al que calificó como “un descanso muy lindo”, y remarcó que regresa “muy listo y recargado” para afrontar los desafíos que se vienen. Sus palabras no solo reflejan motivación personal, sino también el clima que se vive dentro del equipo en este momento clave de preparación.

 

Uno de los puntos más destacados de su mensaje fue la mención a los cambios estructurales que afronta Alpine. “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo”, señaló Colapinto, dejando en claro que el proyecto deportivo atraviesa una etapa de renovación profunda. En un contexto donde cada detalle cuenta, el argentino valoró el trabajo previo que se está realizando en la fábrica, con foco en la puesta a punto y el desarrollo del monoplaza.

 

El piloto también adelantó parte de la agenda que lo espera en los próximos días. “Los chicos se están preparando, vamos a estar en el simulador, haciendo la prueba de asiento y marketing, algunos días de rodaje”, explicó. Se trata de instancias fundamentales dentro del calendario de pretemporada, donde los pilotos afinan su adaptación al auto, ajustan posiciones y comienzan a interiorizarse con el comportamiento del nuevo modelo antes de salir a pista de manera oficial.

 

 

La presencia de Colapinto en Enstone no pasa desapercibida para el automovilismo argentino, que sigue de cerca cada paso del joven talento. Su integración al trabajo diario de Alpine y su participación activa en la preparación refuerzan su lugar dentro de la estructura, en un año que puede resultar determinante para su proyección dentro de la Fórmula 1 y el universo del automovilismo internacional.

 

“Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante”, agregó el argentino, antes de cerrar el video con un optimista “esperemos que sea uno bueno”. El mensaje, simple pero contundente, fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y renovar la expectativa en torno a su futuro.

 

Con la pretemporada en marcha, Alpine afina detalles y Colapinto se muestra enfocado, motivado y plenamente integrado al proyecto. En un deporte donde la preparación es tan importante como el talento, el argentino ya comenzó a recorrer el camino de un año que promete desafíos, aprendizaje y, sobre todo, oportunidades para seguir creciendo en la élite del automovilismo mundial.

 

Temas:

Franco Colapinto alpine Fórmula 1
