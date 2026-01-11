Franco Colapinto se entrenó bajo la lluvia y sorprendió con su cambio físico

Franco Colapinto avanza con su preparación física de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y sorprendió al mostrar parte de su rutina de entrenamiento, incluso bajo condiciones climáticas adversas. El piloto argentino comenzó la pretemporada con trabajos exigentes, enfocados en la fuerza, la resistencia y la estabilidad, con el objetivo de afrontar un año de alta demanda junto a la escudería Alpine.

#F1 | 💪 A días de su regreso a Europa, Franco Colapinto continúa su preparación física para lo que será la temporada 2026. 👉 Así entrenaba el piloto argentino en el día de ayer, mientras las lluvias se hacían presentes en nuestro territorio. ☝️ Cabe destacar que Alpine aplazó… pic.twitter.com/ejiHo6dpMX — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) January 11, 2026

Tras un 2025 con escasa actividad competitiva, Colapinto retomó los entrenamientos luego de un breve descanso y dio inicio a una etapa clave de puesta a punto. En las imágenes difundidas, se lo observó corriendo al costado de la ruta bajo una intensa lluvia, acompañado por sus preparadores físicos Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

El registro audiovisual, filmado desde una camioneta, mostró al piloto concentrado exclusivamente en su rutina, sin desviar la mirada hacia la cámara. El aspecto que más llamó la atención fue el notable cambio físico, con un incremento visible de masa muscular, resultado del trabajo sostenido realizado durante las últimas semanas.

Colapinto comenzó con la pretemporada y trabajó a la par de dos preparadores físicos

Desde su regreso al país, Colapinto aprovechó el receso para compartir tiempo con familiares y allegados. Durante esos días, mantuvo un contacto cercano con el público y recibió múltiples muestras de apoyo por parte de seguidores que se acercaron para saludarlo y fotografiarse con él.

Además, el piloto realizó un breve viaje a Uruguay, experiencia que compartió en sus redes sociales. “Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”, escribió en su cuenta de Instagram, en la antesala de su regreso a la base operativa de Alpine.

Agenda deportiva y regreso a la actividad oficial

En lo inmediato, Colapinto tiene previsto reincorporarse a Enstone, sede central del equipo Alpine en el Reino Unido, para continuar con el trabajo técnico y físico previo al inicio de la temporada. En ese marco, se conoció que la escudería aplazó la presentación del monoplaza A526, que estaba programada en el Circuit de Barcelona.

El retraso se produjo debido a demoras en la entrega de información por parte de Mercedes, nuevo proveedor de motores del equipo. Si bien Alpine tenía previsto salir a pista el pasado fin de semana, la situación obligó a modificar el cronograma, aunque se mantuvo la intención de probar el vehículo antes del 26 de enero, cuando comenzarán los ensayos colectivos de la Fórmula 1.

Durante febrero, Colapinto completará sesiones de entrenamiento entre los días 11 y 13, y del 18 al 20, en el circuito de Sakhir, en Bahréin. Allí trabajará en la puesta a punto del monoplaza con vistas al debut oficial de la temporada.

La primera carrera del calendario 2026 quedó programada para el 8 de marzo, en Melbourne, Australia. Alpine afrontará el nuevo campeonato con el objetivo de revertir el último puesto obtenido en el Campeonato Mundial de Constructores y volverá a apostar por la dupla conformada por Colapinto y Pierre Gasly.

A dos meses del inicio oficial de la competencia, el piloto argentino avanza con su preparación con la intención de recuperar sensaciones y consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.