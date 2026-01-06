Alpine mostró el sonido del motor Mercedes del auto que conducirá Colapinto

La escudería Alpine difundió este martes el primer audio del motor Mercedes-Benz que impulsará su monoplaza en la temporada 2026 de la Fórmula 1, el A526, y despertó expectativas en torno al nuevo proyecto que tendrá al argentino Franco Colapinto como piloto titular.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que el equipo compartió en redes sociales junto a un video de 26 segundos en el que se escuchó por primera vez el rugido del impulsor alemán. El encendido se realizó en la fábrica de Enstone y marcó el inicio formal de una etapa clave para la estructura francesa.

Según se informó, la nueva unidad de potencia fue montada luego de que el chasis superara los crash test exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El siguiente paso en el calendario será el shakedown previsto para la próxima semana, cuando el auto tendrá su primer contacto con la pista.

A new era. A526 is alive. pic.twitter.com/v3NADzd3VI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 5, 2026

La presentación oficial del monoplaza A526 está programada para el 23 de enero y contará con la presencia de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien afrontará su primera temporada completa como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo mundial.

En Alpine confían en que la alianza técnica con Mercedes marque un punto de inflexión, luego de cerrar la temporada 2025 como el peor equipo de la parrilla. Por ese motivo, la escudería decidió redireccionar recursos y desarrollo con foco pleno en el reglamento 2026.

El encendido del motor fue interpretado puertas adentro como algo más que una prueba técnica: representó el inicio de un proceso de reconstrucción que ahora deberá confirmarse en pista, con la expectativa puesta en un rendimiento competitivo y un nuevo horizonte deportivo.