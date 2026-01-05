 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Amistosos de pretemporada

Cuándo juega Boca: días, rivales y sedes de los dos amistosos de pretemporada

Mientras espera la llegada de refuerzos, Boca ya tiene agendados dos partidos amistosos de pretemporada previo al debut en el Torneo Apertura. Jugará ante dos rivales extranjeros.

5 de Enero de 2026
Boca jugará ante dos rivales extranjeros.
Boca jugará ante dos rivales extranjeros. Foto: (Prensa CABJ). 

Mientras espera la llegada de refuerzos, Boca ya tiene agendados dos partidos amistosos de pretemporada previo al debut en el Torneo Apertura. Jugará ante dos rivales extranjeros.

Mientras espera la llegada de refuerzos, Boca ya tiene agendados dos partidos amistosos de pretemporada previo al debut en el Torneo Apertura que será el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, en La Bombonera.

Una de las críticas contra la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme era la falta de partidos de preparación y este lunes quedaron prácticamente confirmados dos encuentros ante rivales extranjeros: Millonarios de Colombia y Nacional de Montevideo.

El primer ensayo formal del conjunto dirigido por Claudio Úbeda será el miércoles 14 de enero ante los colombianos, en La Bombonera y con la novedad de que las populares serán ocupadas en un 50% por socios y otro 50% por adherentes.

 

Luego, el domingo 18, el rival de Boca será el Bolso uruguayo y el escenario será el estadio Único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Sin refuerzos en la pretemporada de Boca

 

Boca sigue de pretemporada en el predio de Ezeiza y Úbeda espera la concreción de las gestiones para reforzar el plantel.

Por lo pronto las únicas novedades son las renovaciones de los contratos de Javier García y el español Ander Herrera, quienes continuarán en el club.

Temas:

Boca Pretemporada Torneo Apertura Refuerzos
