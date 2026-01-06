 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes MERCADO DE PASES

Villa se ofrece y mete presión para jugar en River: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

El delantero colombiano rompió el silencio y expresó públicamente su deseo de vestir la camiseta del Millonario, pese a que las negociaciones con Independiente Rivadavia se encuentran frenadas por diferencias económicas.

6 de Enero de 2026
Sebastián Villa quiere llegar a River. Foto: Archivo Elonce.

La novela del mercado de pases que tiene como protagonista a Sebastián Villa sumó un nuevo capítulo. El delantero colombiano, con último paso por Independiente Rivadavia, realizó declaraciones que reavivaron la posibilidad de su llegada a River, en un contexto donde desde Núñez habían enfriado las gestiones.

 

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, lanzó Villa en una entrevista, dejando en evidencia su intención de sumarse al plantel dirigido por Marcelo Gallardo. La frase no pasó desapercibida y volvió a instalar el tema en el mundo riverplatense, especialmente luego de versiones que indicaban que el club se había retirado de la negociación.

Gallardo todavía no se comunicó con el jugador. Foto: archivo Elonce.

 

El atacante reconoció que ya tomó una decisión respecto a su futuro. “He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, afirmó, marcando una postura clara frente a su posible llegada a Núñez.

 

El deseo de Villa y el contexto de la negociación

Villa también destacó su fortaleza mental y aseguró estar preparado para afrontar el desafío si se concreta la oportunidad. “Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si se me da esta chance, la voy a aprovechar de la mejor manera”, remarcó el colombiano, quien además se mostró entusiasmado con la posibilidad de compartir plantel con Juan Fernando Quintero. “Sería un honor jugar al lado de Juanfer. Él conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos”, sostuvo en PicadoTV.

 

Al referirse a su pasado en Boca, fue contundente: “Lo de Boca ya es pasado”. Incluso admitió que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, aunque aclaró: “No soy rencoroso. Si me toca darle la mano, no tengo problema. Soy profesional”.

Villa también destacó su fortaleza mental y aseguró estar preparado para afrontar el desafío. Foto: archivo Elonce.

 

Sin embargo, desde River la postura es clara. La dirigencia dio por caída la operación luego de que Independiente Rivadavia solicitara una cifra cercana a los 12 millones de dólares, muy lejos de los 4 millones ofrecidos. En ese contexto, el club decidió no continuar las charlas y priorizar otras alternativas en el mercado.

 

Por ahora, la llegada de Villa parece lejana, aunque sus declaraciones volvieron a encender el debate entre los hinchas y dejaron en claro cuál es su deseo.

