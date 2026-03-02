 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Rowing Club lanzó una campaña de donación de útiles y zapatillas

El Rowing Club de Paraná impulsa una colecta de útiles escolares y zapatillas para acompañar a niños y niñas en el inicio del ciclo lectivo.

2 de Marzo de 2026
Las donaciones podrán acercarse hasta el 7 de marzo.
Las donaciones podrán acercarse hasta el 7 de marzo. Foto: Elonce

La campaña “Rowing Solidario” fue lanzada por el Paraná Rowing Club con el objetivo de acompañar a niños y niñas en el regreso a clases. La institución convoca a toda la comunidad a colaborar con la donación de útiles escolares y zapatillas, elementos esenciales para comenzar el ciclo lectivo con las herramientas necesarias.

 

Desde la organización detallaron que se reciben cuadernos, mochilas, cartucheras, lápices, carpetas y todo tipo de útiles, siempre en condiciones óptimas: sin roturas ni manchas, para garantizar que puedan ser aprovechados por quienes más los necesitan. También se reciben zapatillas en buen estado, otro recurso clave para muchas familias en el inicio del año escolar.

 

Las donaciones podrán acercarse hasta el 7 de marzo en todas las porterías de las sedes del club. La propuesta solidaria busca facilitar el acceso a materiales básicos y aliviar el gasto que representa el comienzo de clases para numerosos hogares de la ciudad.

 

Trabajo en red con organizaciones sociales

La iniciativa se desarrolla desde el espacio Rowing Solidario en articulación con Mitre Activa, organización con la que el club mantiene un convenio de trabajo conjunto. A través de esta red solidaria, actualmente se acompañan y tutelan entre 12 y 14 merenderos, fortaleciendo el entramado comunitario en distintos barrios.

El trabajo coordinado permite identificar las necesidades más urgentes y distribuir las donaciones de manera equitativa, asegurando que los útiles y zapatillas lleguen a niños y niñas que asisten a los espacios comunitarios. De esta manera, la campaña no solo promueve la solidaridad, sino también la organización y la transparencia en la ayuda.

 

Desde el club remarcaron que el inicio del ciclo escolar representa un momento clave para las infancias, ya que contar con los materiales adecuados impacta directamente en la motivación, la integración y el rendimiento educativo.

Temas:

Rowing Club donación de útiles zapatillas en buen estado Solidaridad
