El ministro Seguridad de Córdoba probó el guante eléctrico de la policía: “Es como meter los dedos en el enchufe"

Se presentó el nuevo equipamiento en la Jefatura de Policía cordobesa, donde se probó un dispositivo de descarga eléctrica de bajo voltaje. Además, se refirió a la polémica por las compras de tecnología, los fondos reservados y el uso del sistema Cordobeses en Alerta.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros se sometió este lunes a la prueba del guante G.L.O.V.E CD3, un elemento que genera una descarga eléctrica de bajo voltaje y que podría utilizarse por la policía provincial a la reducir a delincuentes.
Quinteros decidió comprobar la eficacia en vivo y señaló: “No hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. En ese caso sería el gobernador, pero como no lo tengo, voy a probar yo”.
“No lo hice nunca, es la primera vez, pero como dijo Tusam, puede fallar, pero puede que no. Hay que comprobar los elementos que se le dan a la policía para que pueda ejercer su labor en la calle”, añadió.
Luego de que el mismo se sometiera al disparo de corriente eléctrica, explicó: “No se aguanta. Lo había visto en los videos. Uno siente una descarga eléctrica fuerte que va desde la mano hasta el hombro, como 10 mil ‘magic clicks’ al mismo tiempo, y hace que uno no pueda tener fuerza para otra cosa”.
Esta descarga apunta a no generar efectos permanentes, sino una parálisis de los músculos en el momento, tal como indicó El Doce. En declaraciones televisivas, el funcionario detalló: “Nuevo equipamiento e incorporación de tecnología en armas no letales o letalidad reducida. Toda la policía tiene nuevo y doble armamento. En esto de ignorar, tenemos una prueba de concepto, guantes de reducción que salieron hace muy poco”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, y tal como indicaron las fuerzas de seguridad durante el testeo, en el momento de la detención de los acusados estará presente el personal que genere la aprehensión y quien ejerza la descarga a través del objeto.
Medios locales indicaron que además se le brindó a los uniformados cascos de protección balística nivel RB3, gas pimienta de 85 ml y cartuchos 9 mm y antitumultos, sin embargo, la innovación llegó a través del dispositivo manual.
“El guante se debe usar activado, sino permanece apagado y se puede usar con total normalidad. Cuando toma contacto con la piel produce un shock eléctrico que es fuerte. Este prototipo es el mismo concepto que utilizamos con otras armas de letalidad reducida con el fin de tener entrenamiento y probarlas”, explicó el funcionario.
Y consideró que “cuando uno tiene a la persona cerca, en un enfrentamiento de otro tipo no serviría, pero en una situación de extrema violencia, es fácilmente utilizable. Muchas veces, policías de menor contextura que el aprehendido son quienes agradecen esta herramienta”.
“A diferencia de la Taser, no es un efecto prolongado, sino que se siente una leve molestia por algunos minutos. Se duplicaron los casos con personas de salud mental y de consumos conflictivos y esto podrá ayudar mucho al respecto. Sin embargo, no quiere decir que vayamos a comprar las unidades, sino que está en etapa de prueba”, sostuvo.