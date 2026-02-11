Posgrado en la UTN: abren preinscripción a nuevas cohortes

REDACCIÓN ELONCE
El área de posgrado en la UTN Regional Paraná anunció la apertura del período de preinscripción a nuevas cohortes 2026, con propuestas en minería de datos, ingeniería y energías renovables.
La propuesta de posgrado en la UTN vuelve a ampliarse de cara al ciclo 2026. Desde la Regional Paraná confirmaron que ya se encuentra abierto el período de preinscripción para nuevas cohortes en distintas especializaciones y maestrías, con modalidades presenciales y a distancia, y cupos limitados para cada carrera.
Agostina Zocarelli, encargada del área de posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), detalló la oferta académica que se pondrá en marcha el próximo año. “Estamos en el periodo de preinscripción a las nuevas cohortes de nuestras carreras de posgrado. Vamos a abrir una cohorte en la especialización y maestría en minería de datos, la especialización en ingeniería gerencial, la especialización en ingeniería institucional y la maestría en energías renovables en la mención solar”, indicó en primer lugar.
La funcionaria académica remarcó que se trata de propuestas orientadas a profesionales que buscan profundizar su formación y actualizar conocimientos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico. Las carreras están dirigidas a graduados universitarios con título de grado expedido por instituciones reconocidas oficialmente.
Modalidades de cursado y cupos limitados
En relación con la modalidad de cursado, Zocarelli precisó que habrá alternativas presenciales y virtuales, de acuerdo con cada carrera. “La especialización y la maestría en minería de datos va a abrir una nueva cohorte que va a ser 100% cursado a distancia, mientras que el resto de las carreras plantean una modalidad de cursado presencial. Va a combinar instancias de modalidad presencial física y virtual sincrónico”, explicó.
Este esquema mixto busca facilitar el acceso de profesionales que trabajan y necesitan compatibilizar sus horarios laborales con la formación académica. En el caso puntual de minería de datos, la modalidad completamente virtual permitirá la participación de estudiantes de distintas regiones del país.
Desde la UTN Regional Paraná también anticiparon que cada propuesta contará con cupos acotados, por lo que se recomienda a los interesados iniciar el proceso de inscripción con antelación. La selección se realizará conforme a los requisitos académicos establecidos para cada carrera.
Requisitos e importancia de la formación continua
Sobre los requisitos de admisión, Zocarelli detalló: “Se pueden inscribir profesionales que tengan título de grado de una universidad reconocida y pueden ingresar a nuestra página web que van a tener toda nuestra oferta de posgrado y tienen todos los requisitos para inscribirse a cada una de las ofertas de posgrado”.
La oferta de posgrado en la UTN no se limita únicamente a las nuevas cohortes. La institución continuará durante 2026 con otras propuestas vigentes que ya forman parte de su estructura académica. Entre ellas se destacan cursos de formación específicos y la maestría en redes de datos.
“En la UTN Regional Paraná consideramos que es fundamental el proceso de continuar capacitándose. Tenemos carreras de posgrado que continúan en este 2026. Los profesionales pueden hacer cursos de formación, como pueden ser patologías terapéuticas de la construcción y la maestría en redes de datos. Creemos en la capacitación continua de los profesionales ya egresados”, subrayó.