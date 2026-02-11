Marcha contra la reforma laboral en Buenos Aires con incidentes entre policía y manifestantes

Marcha contra la reforma laboral en Buenos Aires. La CGT, con la adhesión de las dos CTA, el sindicalismo de izquierda y agrupaciones políticas opositoras realizó este miércoles una masiva marcha frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral, donde se vivieron momentos de tensión por incidentes con la policía cuando un grupo de manifestantes derribó una parte del vallado y lanzó bombas molotov.

La mayoría de los sindicatos de la CGT se ubicaron sobre la calle Hipólito Yrygoyen, mientras que los espacios referenciados en partidos de izquierda lo hicieron sobre Avenida RIvadavia y fue en ese sector donde comenzaron los hechos violentos.

Manifestantes de sectores ajenos a la CGT comenzaron a derribar vallas y a romper las veredas con martillos para lanzar pedradas a los efectivos policiales que estaba a cargo de la seguridad.

Luego comenzaron a armar bombas molotov con botellas, trapos y combustible, que arrojaron contra el vallado y la ubicación de los uniformados, quienes respondieron con balas de goma y lanzando agua con carros hidrantes.

Promediando la tarde, y cuando ya se estaba iniciando la desconcentración, se reportaron al menos siete detenidos por los desmanes y cuatro policías heridos, confirmó la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales.

La CGT había difundido unas horas antes del inicio de la marcha un comunicado con su postura de rechazo a la reforma laboral que estaba debatiendo el Senado.

En tanto, había versiones cruzadas sobre la eventual realización de un acto de los dirigentes cegetistas durante la marcha o, al menos, la lectura del comunicado que dieron a conocer en sus redes sociales.

Algunas fuentes señalaron que eso estaba previsto y que se debió levantar por los incidentes que provocó la izquierda, mientras que otros voceros indicaron que sólo se iba a marchar, publicó NA.

No obstante, no es la primera vez que una marcha de la CGT termina teniendo como protagonista los incidentes provocados por los sectores de izquierda: aún está fresco el antecedente del atril con el logo de la entidad de la calle Azopardo que fue destrozado por manifestantes mientras los jefes de la central huían del lugar flanqueados por afiliados que oficiaban de guardaespaldas.

En su comunicado, la CGT se dirigió a los senadores que debatían el proyecto durante la jornada y les reclamaron que actúen “con responsabilidad”, al advertir que la iniciativa del oficialismo “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”.

“Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre”, advirtió la entidad.

La central insistió además en que la iniciativa tiene “dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores”.

Por su parte, gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores realizaron un paro de 24 horas para reforzar el rechazo contra la reforma laboral y denunciaron que “la protesta fue reprimida por un operativo de seguridad que intentó desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma”.

“El paro y la movilización formó parte del plan de lucha definido por el Frente Sindical de Unidad, que la semana pasada se había expresado en una multitudinaria marcha en Córdoba; continuó con una movilización de más de 20 mil personas en Rosario y prevé nuevas acciones en distintas provincias durante las próximas semanas”, agregaron en un comunicado.

Desde la izquierda, la dirigente del Nuevo MAS Manuel Castañeira se quejó en sus redes de que “el gobierno de Milei reprime la movilización en Congreso mientras busca aprobar a las apuradas y a escondidas de la sociedad su contrarrevolución laboral para imponer la esclavitud moderna al conjunto de las y los trabajadores”.