Se registraron incidentes en el Congreso mientras se debatió la reforma laboral

En medio del debate por la reforma laboral en el Senado, se registraron graves disturbios en las inmediaciones del Congreso. La policía aplicó el protocolo antipiquetes tras enfrentamientos con manifestantes que arrojaron bombas molotov y tiraron el vallado de seguridad.
La aplicación del protocolo antipiquetes marcó una jornada de alta tensión este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se registraron incidentes mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron desde Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, en una protesta que terminó con enfrentamientos, heridos y detenidos.
La movilización fue encabezada por sectores sindicales y agrupaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados. La protesta avanzó hacia el Congreso en un clima de fuerte rechazo a la iniciativa parlamentaria. El peronismo, junto con organizaciones como la CGT y las dos CTA, manifestó su oposición a la reforma laboral, que consideran regresiva en materia de derechos laborales.
Con el correr de la tarde, la situación se tornó violenta cuando un grupo de manifestantes derribó parte del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad. Según fuentes policiales, algunos participantes se resguardaron detrás de bloques de madera y estructuras improvisadas desde donde comenzaron a lanzar objetos contundentes contra el cordón policial.
Enfrentamientos y detenidos en una jornada de violencia
En ese contexto, la policía activó el protocolo antipiquetes con el objetivo de liberar la zona y evitar el avance de los manifestantes sobre el perímetro de seguridad. Las fuerzas respondieron con el uso de camiones hidrantes y balas de goma para dispersar a los grupos más violentos, mientras se intentaba restablecer el orden en las calles adyacentes al Palacio Legislativo.
Uno de los momentos más críticos quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de manifestantes preparando y lanzando un artefacto incendiario casero contra el cordón policial. Guarecidos detrás de maderas, los individuos encienden una bomba molotov y la arrojan en dirección a los efectivos, en medio de gritos y corridas, detalló NA.
De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, hubo al menos siete detenidos como consecuencia de los incidentes. Más tarde, el número de aprehendidos ascendió a nueve, mientras que cuatro efectivos policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos. Las autoridades indicaron que los uniformados fueron asistidos por lesiones producto del impacto de objetos y quemaduras leves.