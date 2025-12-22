Un hombre mayor de edad fue detenido en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos registrados en la zona rural, entre ellos el incendio intencional y el robo en una escuela. El episodio ocurrió durante el fin de semana y generó importantes daños materiales en el edificio educativo.

Según se informó, el incendio se produjo el sábado por la tarde en una escuela rural ubicada sobre la Ruta Provincial 7. Al tomar conocimiento del hecho, se dio intervención a personal policial y a Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en el lugar para controlar el fuego y realizar las pericias correspondientes. Desde un primer momento, los investigadores advirtieron indicios de violencia que permitieron presumir que el siniestro había sido intencional.

En diálogo con Elonce, el subjefe departamental explicó que, a partir de ese hecho, se inició una investigación que permitió vincular el incendio con otros episodios delictivos ocurridos en la zona, entre ellos robos en viviendas cercanas. En ese contexto, se reunieron testimonios y elementos que condujeron a la identificación de un sospechoso, domiciliado en la localidad de Hernandarias.

Incendio en escuela rural de Piedras Blancas: se quemaron el comedor y la biblioteca

Con la carga probatoria reunida, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para dos domicilios. Uno de los procedimientos arrojó resultado negativo, mientras que en el segundo, al momento de ser notificados de la medida, un hombre intentó darse a la fuga por el fondo de la vivienda y agredió al personal policial. Finalmente fue reducido y detenido como principal sospechoso del incendio y de los robos investigados.

Respecto de los daños en la institución educativa, las autoridades indicaron que el fuego se inició en una habitación que funcionaba como biblioteca y se extendió luego a los sectores de comedor, cocina y un pequeño depósito. Si bien las aulas no fueron alcanzadas por las llamas, sí resultaron afectadas por el humo y el hollín.

Desde la fuerza destacaron que, de manera preventiva, los elementos de mayor valor de la escuela habían sido retirados previamente y resguardados en una dependencia policial, como parte del operativo habitual tras la finalización del ciclo lectivo. No obstante, durante la investigación se logró recuperar libros y otros objetos pertenecientes tanto a la escuela como a viviendas de la zona.

La investigación continúa abierta, mientras la Justicia evalúa la situación procesal del detenido y los pasos a seguir para determinar responsabilidades y avanzar en la causa