Un hombre mayor de edad fue detenido en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos registrados en la jurisdicción de Piedras Blancas, entre ellos el incendio intencional y robo en una escuela rural. Los procedimientos fueron realizados durante la tarde por personal policial de la Jefatura Departamental La Paz.

Detuvieron al sospechoso de incendiar una escuela rural y cometer robos

Según se informó oficialmente, las actuaciones estuvieron relacionadas con tres ilícitos ocurridos el día anterior: una tentativa de robo en una vivienda, un hurto en una casa particular y un robo seguido de incendio en la Escuela Rural N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento”. A partir de las tareas investigativas, se identificó a un posible autor, sobre quien se concentraron las medidas judiciales.

Como resultado de la investigación, se llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Villa Hernandarias. Durante los procedimientos, se logró el secuestro de diversas vestimentas presuntamente vinculadas a las causas, entre ellas una mochila de color rosado. Además, se incautaron cartuchos de distintos calibres: uno calibre 9 milímetros, uno calibre 16, uno calibre 20 y uno calibre 62.

En ese contexto, el sospechoso fue detenido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, ya que al momento de ser notificado de la medida intentó darse a la fuga corriendo y, al ser alcanzado por el personal policial, habría ejercido fuerza para evitar su demora. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía en turno de Paraná y continúa supeditado a las causas que se investigan.

Elementos recuperados

Durante el avance de las actuaciones, también se procedió al secuestro de varios elementos denunciados como sustraídos de una vivienda. Entre ellos se encontraban un DVR, un inversor de ondas sinusoidal, un router, una llave de paso de gas natural y cables prolongadores con plantilla. Dichos objetos fueron entregados por un vecino, quien indicó que el detenido los habría dejado en su domicilio.

Posteriormente, se realizó un rastrillaje en las inmediaciones de la escuela siniestrada. En una zona de pastizales ubicada frente al establecimiento educativo, el personal policial secuestró una garrafa blanca de 10 kilogramos, cables y mercaderías varias, que pertenecerían a la institución educativa afectada por el incendio.