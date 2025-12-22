Incautaron marihuana, cocaína, dinero y armas en cinco allanamientos en Concordia

Un procedimiento policial realizado en las últimas horas culminó con resultados positivos tras la ejecución simultánea de cinco órdenes de allanamiento, en el marco de una causa que se encontraba en etapa de investigación en Concordia.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Décima, dependiente de la Policía de Entre Ríos, y se desarrolló en distintos domicilios ubicados en la zona este de la ciudad. Las medidas fueron dispuestas por la autoridad judicial competente y se concretaron durante la jornada de este día.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados lograron el secuestro de una motocicleta marca Guerrero GT 70, que presentaba pedido de secuestro vigente desde el 29 de marzo de 2025. Además, se incautaron 28 plantas de cannabis sativa, 14 envoltorios que contenían cocaína y una suma de dinero en efectivo que ascendía a 432.800 pesos.

Durante los allanamientos también se procedió al secuestro de elementos vinculados a armas, entre ellos dos cartuchos calibre .22 y un rifle de aire comprimido, los cuales quedaron a disposición de la causa para las pericias correspondientes.

En el marco del operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Ambos quedaron imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según se informó oficialmente.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que los procedimientos se enmarcaron en tareas investigativas previas y remarcaron la importancia de este tipo de operativos para el combate del narcomenudeo y otros delitos asociados. La investigación continuaba bajo las directivas de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones de rigor.